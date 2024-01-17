Thursday, 18 January 2024 12:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفراية يلتقي الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني

1/17/2024 3:00:24 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - التقى وزير الداخلية مازن الفراية اليوم في الدوحة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية – قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) بمركز القيادة الوطني القطري.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها.

وعقب انتهاء المقابلة، قام الوزير الفراية والوفد المرافق له بزيارة لمركز قيادة أمن بطولة كأس أمم آسيا، حيث اطلعوا على سير العمل والخطط الأمنية المرسومة، وآلية التنسيق والاتصال بين مختلف الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية الرامية لتحقيق أمن وسلامة المشاركين في البطولة الآسيوية.

MENAFN17012024000151011027ID1107734289

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث