الفراية يلتقي الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني

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- Khaberni) خبرني - التقى وزير الداخلية مازن الفراية اليوم في الدوحة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية – قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) بمركز القيادة الوطني القطري.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها.
وعقب انتهاء المقابلة، قام الوزير الفراية والوفد المرافق له بزيارة لمركز قيادة أمن بطولة كأس أمم آسيا، حيث اطلعوا على سير العمل والخطط الأمنية المرسومة، وآلية التنسيق والاتصال بين مختلف الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية الرامية لتحقيق أمن وسلامة المشاركين في البطولة الآسيوية.
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