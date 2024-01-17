الفراية يلتقي الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني

MENAFN - Khaberni) خبرني - التقى وزير الداخلية مازن الفراية اليوم في الدوحة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية – قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) بمركز القيادة الوطني القطري.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها.

وعقب انتهاء المقابلة، قام الوزير الفراية والوفد المرافق له بزيارة لمركز قيادة أمن بطولة كأس أمم آسيا، حيث اطلعوا على سير العمل والخطط الأمنية المرسومة، وآلية التنسيق والاتصال بين مختلف الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية الرامية لتحقيق أمن وسلامة المشاركين في البطولة الآسيوية.