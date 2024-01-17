منخفض قطبي يزور الأردن قريباً

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- Khaberni) خبرني - قال مستشار التنبؤات الجوية في طقس العرب، جمال الموسى، ان الأردن على موعد مع منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة قطبية يبدأ التأثير على المملكة في 24 من كانون الثاني/ يناير يمتد حتى 28 من الشهر ذاته، حيث يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة.
وتوقع الموسى عبر برنامج نبض البلد ، أن يهطل كميات كبيرة من الأمطار على المنخفض الجوي، قد يتخللها في بعض الأحيان تساقط للثلوج.
وحول الحالة الجوية في الوقت الراهن ، قاله انه سيطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة في الأردن من يوم الخميس حتى الأحد.
وبين انه سيؤثر على الأردن منخفض جوي اعتيادي يومي الاثنين والثلاثاء، يؤدي إلى انخفاض قليل على الحرارة وسقوط الأمطار على أجزاء مختلفة من المملكة.
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