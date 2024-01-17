مهرجان دبي للتسوق يختتم دورته الـ 29 بنجاح كبير

اختتم "مهرجان دبي للتسوق"، دورته الـ 29 التي امتدت على مدار 38 يوماً، قدم خلالها العديد من الأنشطة الترفيهية والعروض الترويجية والجوائز والاحتفالات، ما أسهم في تنشيط قطاعات التجزئة والسياحة والضيافة والترفيه في إمارة دبي.

كما منح المهرجان الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية الفرصة لبيع منتجاتها وللموسيقيين والفنانين لتقديم أجمل ابداعاتهم.

وشارك في المهرجان أكثر من 200 فنان في 45 حفلة موسيقية، كما تم تنظيم 14 حدثاً رياضياً بما في ذلك "تحدي هانكوك 24 ساعة"، وماراثون دبي، وبطولة "دبي إنفيتايشنال" للجولف، وبطولة دبي الدولية لـ"الكروس فت"، وسباق جائزة دبي الكبرى التاريخي، والعديد من المسابقات المشوقة.

واستمتع جمهور المهرجان بـ 26 عرضاً حياًّ ومسرحية في 46 موقعاً في أنحاء دبي بمشاركة فنانين عالميين مثل راسل هوارد وأوميد جليلي ومايكل ماكنتير، بالإضافة إلى عرض بليبي في "كوكاكولا أرينا" و200 فعالية فنية استعراضية في العديد من الوجهات الترفيهية في دبي مثل "دبي أوبرا" و"لا بيرل" و"كوكاكولا أرينا" و"القرية العالمية" وغيرها.

وأتاح الحدث المئات من فرص الفوز بالجوائز القيمة حيث حصل 436 فائزاً على جوائز بقيمة 25 مليون درهم في 436 سحباً أقيمت على مدار أيام المهرجان.

وقدم "مهرجان دبي للتسوق" أفضل تجارب التجزئة من خلال التخفيضات والأسواق المؤقتة وفعاليات العلامات التجارية العالمية وغيرها، وذلك بمشاركة أكثر من 100 مركز تسوق و850 علامة تجارية عبر أكثر من 3500 متجر.

ولدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي والمساهمة في تعزيز النسيج الثقافي للمدينة، حظي 350 من رواد الأعمال والبائعين المحليين والإقليميين في دورة هذا العام من المهرجان، بفرصة عرض منتجاتهم المتنوعة في وجهات عديدة بدبي بما فيها مهرجان "ذا هب" للمأكولات، ومعرض "آيكونز" للأزياء، وسوق الفريج وغيرها.

ووفر سوق "اتصالات إم أو تي بي" مفهوم التسوق البديل خلال المهرجان، كما شكلت فعالية "كانتين X" الجديدة كلياً في "حديقة مشرف" منصة لـ 42 شركة إماراتية لتقديم منتجاتها والتواصل مع عملاء جدد.

وحققت الدورة الـ 11 من سوق "اتصالات إم أو تي بي" خلال المهرجان نجاحاً كبيراً حيث تضاعف عدد الزوار مقارنة بالعام الماضي، وبلغ 157 ألفا و554 زائرا على مدار 10 أيام.

وكان كل يوم من المهرجان بمثابة احتفال بفضل العروض الضوئية الفريدة من نوعها في جميع أنحاء دبي وعرض طائرات "الدرون" برعاية شركة الإمارات للبترول الذي أقيم مرتين كل ليلة فوق "بلوواترز و"ذا بييتش جي بي آر" بمشاركة أكثر من 30 ألف طائرة "درون" طوال فترة المهرجان، بينما أقيمت عروض الألعاب النارية المبهرة ضمن فعالية "أضواء دبي" وأضاءت سماء المدينة في 5 مواقع مع عرض مميز خلال "مهرجان 321" في "سكاي دايف دبي".

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التي نظمت المهرجان، إن هذه الدورة صنعت لحظات وذكريات رائعة لكل من السكان والزوار، ومكنت تجار التجزئة والشركات الناشئة من الوصول إلى متعاملين جدد.

وأضاف: "منذ انطلاقه في العام 1996 يتطور المهرجان كل عام حيث استضاف هذا العام مجموعة من الفعاليات الجديدة بما في ذلك "مهرجان 321" و"كانتين X" بالإضافة إلى عودة الفعاليات الرئيسية المفضلة كـ "أضواء دبي" و"اتصالات إم أو تي بي" و"نغمات دبي" في أكبر دورة عاى الإطلاق.

وتوجه الخاجة بالشكر للفرق والشركاء الاستراتيجيين وشركاء الفعاليات والتسويق من القطاعين الحكومي والخاص على التزامهم وتفانيهم في تنظيم هذه الدورة المميزة من المهرجان.

وحظي "مهرجان دبي للتسوق" بدعم من الراعي الرئيسي"جمبو للإلكترونيات"، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين ومنهم مجموعة الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول"، و"فستيفال بلازا"، والسيف، ومجموعة الزرعوني "ميركاتو"، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، و"بلوواترز"، و"سيتي ووك"، وطيران الإمارات، و"إينوك"، واتصالات من إي آند، وماجد الفطيم "مول الإمارات"، و"سيتي سنتر مردف"، و"سيتي سنتر ديرة"، ونخيل مولز "ابن بطوطة مول"، و"سوق التنين 2"، و"بالم ويست بييتش"، و"نخيل مول"، و"ذا فيو"، و"ذا بييتش"، و"ذا أوتلت فيليدج"

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