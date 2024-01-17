مكتب الأسلحة والمواد الخطرة يطلق الإصدار الثالث للقائمة الوطنية

شهد محمد سهيل سعيد النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة حفل إطلاق الإصدار الثالث للقائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة، وتكريم أعضاء اللجنة الدائمة لتصنيف المواد الخطرة، الذي أقيم في نادي ضباط شرطة دبي.

كما شهد الحفل محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة وطلال محمد الطنيجي المدير التنفيذي للمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار والمهندس سيف غباش المري الوكيل المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية ومديرو الجهات الاتحادية والمحلية.

واستعرض محمد ناصر القبيسي مدير إدارة المواد الخطرة جهود القيادة الرشيدة بشأن تنظيم الإجراءات والاشتراطات الأمنية لعمليات تداول الأسلحة والمواد الخطرة، بصورة

تتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية وتحقق الأمن الوطني.



وقال: "إن القائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة في إصدارها الثالث تتكون من 4703 مادة خطرة مقيدة وممنوعة، تلعب دوراً مهماً في تحقيق منافع رئيسية في قطاعات متعددة منها الاقتصاد والصحة والبيئة والتعاون الدولي والبحث والتطوير، وتعزيز القدرات الوطنية والتنمية المستدامة" .

من جانبه، أكد محمد سهيل سعيد النيادي حرص المكتب على تعزيز سبل التعاون مع الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات والالتزام التام بالاشتراطات الأمنية لعمليات تداول المواد الخطرة، وتعزيز سمعة دولة الإمارات في المحافل الدولية، وترسيخ المنظومة المتكاملة التي تحقق الأمن والأمان والاستقرار.

وتقدم النيادي بالشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة الدائمة لتصنيف المواد الخطرة، على تعاونهم الدائم وجهودهم المخلصة في تحقيق متطلبات عمل اللجنة لترسيخ الأهداف الوطنية، كما أثنى على الدور الملموس لوسائل الإعلام المختلفة في دعم نجاح عمل المكتب، والمساهمة الفاعلة في تعزيز التوعية المجتمعية.

وقال:"ننطلق اليوم بالإعلان عن الإصدار الثالث للقائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة إلى مرحلة أخرى في مسارات هذا المشروع الوطني، بتعاون الجميع لتحقيق الأهداف المعلنة، وحريصون على تنفيذ كافة المتطلبات التي تقودنا إلى تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ المنظومة المتكاملة التي تعزز الأمن والاستقرار في دولتنا الغالية".

وتم خلال الحفل تقديم فيديو توضحي استعرض مهام ودور مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، فيما قدمت شيخة سعيد الكتبي من إدارة المواد الخطرة شرحا موجزا عن الإصدار الثالث للقائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة تتضمن أبرز التطلعات المستقبلية للوصول إلى المنظومة المتكاملة لإدارة المواد الخطرة، والاتفاقيات الرئيسية التي تم الاستناد عليها لادارة القائمة الوطنية الموحدة، كما تطرقت إلى أهداف إعداد القائمة للمواد الخطرة.

من جانبه كرم محمد سهيل سعيد النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة أعضاء اللجنة الدائمة لتصنيف المواد الخطرة وهنأهم على هذا الإنجاز الكبير.

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