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افتتح منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع.. أحمد بن محمد: دبي تملك خبرات تبهر العالم

1/17/2024 10:00:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

افتتح
سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، الدورة التاسعة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع.

وأكد سموه أن "
التحولات المتسارعة تفرض قواعد جديدة في إدارة المشاريع وتنفيذها، ودبي تملك مخزوناً من الخبرات المتراكمة في تنفيذ المشاريع التي تواصل بها إبهار العالم، وطموحاتنا ستبقى دوماً بلا حدود".

تناقش دورة هذا العام التي تأتي
بمشاركة أكثر من 2700 من مديري المشاريع من مختلف دول العالم، التوجهات المستقبلية والاستدامة وتوظيف التكنولوجيا وأحدث الممارسات في تصميم وتنفيذ ومتابعة المشاريع الضخمة.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة التواصل الاجتماعي "X":
افتتحنا الدورة التاسعة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع بمشاركة أكثر من 2700 من مدراء المشاريع من مختلف دول العالم لمناقشة التوجهات المستقبلية والاستدامة وتوظيف التكنولوجيا وأحدث الممارسات في تصميم وتنفيذ ومتابعة المشاريع الضخمة..
التحولات المتسارعة تفرض قواعد جديدة في إدارة المشاريع وتنفيذها ودبي تملك مخزوناً من الخبرات المتراكمة في تنفيذ المشاريع التي تواصل بها إبهار العالم، وطموحاتنا ستبقى دوماً بلا حدود".


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