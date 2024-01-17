افتتح منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع.. أحمد بن محمد: دبي تملك خبرات تبهر العالم

(MENAFN
- Al-Bayan)
افتتح
سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، الدورة التاسعة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع.
وأكد سموه أن "
التحولات المتسارعة تفرض قواعد جديدة في إدارة المشاريع وتنفيذها، ودبي تملك مخزوناً من الخبرات المتراكمة في تنفيذ المشاريع التي تواصل بها إبهار العالم، وطموحاتنا ستبقى دوماً بلا حدود".
تناقش دورة هذا العام التي تأتي
بمشاركة أكثر من 2700 من مديري المشاريع من مختلف دول العالم، التوجهات المستقبلية والاستدامة وتوظيف التكنولوجيا وأحدث الممارسات في تصميم وتنفيذ ومتابعة المشاريع الضخمة.
وقال سموه في تدوينة عبر منصة التواصل الاجتماعي "X":
افتتحنا الدورة التاسعة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع بمشاركة أكثر من 2700 من مدراء المشاريع من مختلف دول العالم لمناقشة التوجهات المستقبلية والاستدامة وتوظيف التكنولوجيا وأحدث الممارسات في تصميم وتنفيذ ومتابعة المشاريع الضخمة..
التحولات المتسارعة تفرض قواعد جديدة في إدارة المشاريع وتنفيذها ودبي تملك مخزوناً من الخبرات المتراكمة في تنفيذ المشاريع التي تواصل بها إبهار العالم، وطموحاتنا ستبقى دوماً بلا حدود".
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