إطلاق 6 فرص استثمارية جديدة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أطلقت وزارة الاستثمار، الأربعاء، 6 فرص استثمارية جديدة عبر المنصة الإلكترونية (invest) في القطاع السياحي والصناعات الغذائية كمرحلة ثالثة من إطلاق الفرص الاستثمارية التي أطلقتها الوزارة سابقاً، بحجم استثمار كلي متوقع 58.43 مليون دولار، ليصبح عدد الفرص التي أطلقت على المنصة 36 فرصة استثمارية وبحجم استثمار كلي يتجاوز 1.4 مليار دولار.

وأضافت الوزارة، في بيانها، أن الفرص الاستثمارية أطلقت بهدف التشجيع على الاستثمار في القطاع السياحي والصناعات الغذائية، حيث تم تحديد ثلاثة فرص استثمارية في القطاع السياحي شملت مشروع إقامة القرية السياحية بحجم استثمار متوقع (20 مليون دولار)، ومشروع إعادة تأهيل واستخدام قرية دير الصمادية الجنوبي بحجم استثمار متوقع (4 مليون دولار)، ومشروع إقامة منتزه عجلون الوطني بحجم استثمار متوقع (5 مليون دولار)، أما الثلاث فرص الاستثمارية الأخرى فكانت من نصيب قطاع الصناعات الغذائية لتشمل مشروع إقامة مزرعة نموذجية بحجم استثمار متوقع (430 ألف دولار)، ومشروع أكاديمية طهي بحجم استثمار متوقع (7 مليون دولار)، ومشروع سلسلة التخزين المبرد بحجم استثمار متوقع (25 مليون دولار).

يذكر أن وزارة الاستثمار أطلقت منصة (invest) تموز الماضي لمواكبة السِّياسة الاستثماريَّة العامة وكأداة من أدوات استراتيجيَّة الترويج للأعوام 2023-2026، التي تستهدف التركيز على قطاعات واعدة وأسواق محددة بهدف زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للأردنيين وبما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033.

وتتضمن المنصة الآن 36 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، إضافة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية التي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها بواقع 17 قطاعا، وهي قطاع الزراعة والأمن الغذائي، الصناعات الكيماوية، الصناعات الإبداعية، التعليم، الطاقة، النمو الأخضر، التجارة، النقل والخدمات اللوجستية، المياه، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العلوم الحياتية، الرعاية الصحية، السياحة، التعدين، الصناعات الغذائية، المحيكات والملابس، صناعة الأفلام، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.