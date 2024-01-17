الأميرة كيت تخضع لعملية جراحية

MENAFN - Khaberni) خبرني -أعلن قصر كنسينغتون، الأربعاء، أن الأميرة كيت، أميرة ويلز وزوجة ولي العهد البريطاني الأمير وليام، خضعت لعملية جراحية في البطن وتتعافى في المستشفى.

وذكر بيان للقصر أنه "تم إدخال صاحبة السمو الملكي أميرة ويلز إلى مستشفى لندن كلينيك أمس لإجراء عملية جراحية مخطط لها في البطن".

وأضاف البيان: "كانت العملية الجراحية ناجحة ومن المتوقع أن تبقى في المستشفى لمدة 10 إلى 14 يومًا قبل أن تعود إلى المنزل لمواصلة تعافيها. وبناءً على النصائح الطبية الحالية، فمن غير المرجح أن تعود إلى مهامها العامة إلا بعد عيد الفصح".

وأكد البيان أن "أميرة ويلز تقدر الاهتمام الذي سيولده هذا الإعلان. وتأمل أن يفهم الجمهور رغبتها في الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الحياة الطبيعية لأطفالها؛ ورغبتها في أن تظل معلوماتها الطبية الشخصية خاصة".

وأضاف البيان: "لذلك، لن يقدم قصر كنسينغتون تحديثات حول التقدم الذي أحرزته صاحبة السمو الملكي إلا عندما تكون هناك معلومات جديدة مهمة يمكن مشاركتها. ترغب أميرة ويلز في الاعتذار لجميع المعنيين عن حقيقة أنها اضطرت إلى تأجيل ارتباطاتها القادمة".

وقال مصدر، لشبكة CNN، إنه من المتوقع أن تتعافى أميرة ويلز بمجرد خروجها من المستشفى في منزلها في وندسور.

وأضاف المصدر أنه من المرجح أن ينصحها الأطباء بالتعافي لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، وستعتمد عودتها إلى مهامها الرسمية على نصيحة طبية، وتابع قائلا إنه في جميع الاحتمالات، لن تعود الأميرة إلى مهامها الرسمية إلا بعد عيد الفصح.

وأشار المصدر إلى أن أمير ويلز سيؤجل أيضًا عددًا من الارتباطات ليكون بجانب أسرته خلال هذه الفترة، كما لن يقوم بمهام رسمية أثناء وجود زوجته في المستشفى، وخلال الفترة التي تلي عودتها إلى المنزل مباشرة.