مهم من التعليم العالي للمقدمين للمنح الهنغارية

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- Khaberni) خبرني - دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من المنح الهنغارية للعام الدراسي 2024-2025، إلى ضرورة تزويد الوزارة بوثيقة معتمدة حسب الأصول من الجهة ذات العلاقة سارية المفعول بحيث لا يزيد عمر الوثيقة عن عامين من تاريخ بدء التقديم للمنحة 15-11-2023.
وقالت الوزارة في بيان الأربعاء، إن الوثيقة يجب أن تتضمن نتيجة الطالب في أحد امتحاني اللغة الإنجليزية (IELTS / General or Academic) أو (TOEFL iBT).
ودعت الوزارة إلى تحميل الوثيقة من خلال الرابط ، مع ضرورة إرفاق رقم الطالب المتقدم (Applicant ID Number) الذي حصل عليه عند تقديم الطلب، علما بأن الفترة المحددة لتحميل وثيقة نتيجة أحد امتحاني اللغة الإنجليزية ستنتهي الخميس 8 شباط المقبل.
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