مدرب أستراليا: اتخذنا القرار الصحيح بالانضمام إلى آسيا

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال غراهام أرنولد مدرب منتخب أستراليا، يوم الأربعاء، إن أستراليا اتخذت القرار الصحيح بمغادرة اتحاد منطقة الأوقيانوس والانضمام إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في 2006 حيث ساعد مستوى المنافسة القوية في القارة أستراليا على التحسن كفريق.

وخاضت أستراليا بطولات في اتحاد منطقة الأوقيانوس لما يقرب من أربعة عقود لكنها انتقلت إلى الاتحاد الآسيوي في 2006 وشاركت في كأس آسيا لأول مرة في 2007.

ومن وقتها فازت بالمسابقة كدولة مضيفة في 2015 بينما حلت وصيفة للبطل في نسخة 2011 التي أقيمت أيضا في قطر.

وقال أرنولد للصحافيين: لم أكن الشخص الذي اتخذ القرار بالانتقال من منطقة الأوقيانوس إلى الاتحاد الآسيوي لكني أؤمن بأن هذا القرار ساعد في تطور المنتخب الأسترالي حيث أصبحت البطولات والفرق التي نواجهها أكثر تنافسية. يعشق الأستراليون كرة القدم ويشاهدون مدى تطور كرة القدم الآسيوية بشكل هائل وسريع. يمكنك أن ترى في هذه البطولة أن جودة الفرق تتحسن باستمرار. لذا يقف عشاق كرة القدم في أستراليا جميعا خلف المنتخب الأسترالي ويساندون قرار الانتقال للعب في آسيا.

وردا على سؤال إذا كان ذلك يمنح أستراليا طريقا أسهل إلى كأس العالم مع تأهل فريق واحد فقط من منطقة الأوقيانوس إلى ملحق التصفيات، أضاف أرنولد: أنا لا أضع هذه القواعد لكن نيوزيلاندا لن تكون سعيدة إذا عدنا.

وتتصدر أستراليا المجموعة الثانية بعد فوزها على الهند في مباراتها الافتتاحية وستلعب مع سوريا غدا الخميس، حيث قال أرنولد إن الفريق يحتاج إلى التحسن في بعض الجوانب على الرغم من الفوز.

وأوضح: أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا للغاية ضد الهند ولكن ربما (نحتاج إلى التحسن) فقط في التمريرة الأخيرة أو اللمسة الأخيرة. أعتقد أن الركلات الثابتة التي قمنا بها لم تكن رائعة أمام الهند. كان لدينا الكثير من الركلات الركنية وربما تكون هذه إحدى نقاط قوتنا ونحن بحاجة فقط إلى تحسين هذه الأشياء الصغيرة.

وقال أرنولد إنهم شاهدوا مباريات سوريا السابقة. وأضاف: نعرف كل شيء عن اللاعبين السوريين. لقد قمنا بواجبنا. نتوقع مباراة بدنية وسنكون في كامل الجاهزية لها. نحن متحمسون لمواصلة المنافسة واللعب ضد سوريا لكن التركيز الآن على أنفسنا. كنا سعداء بالأداء الذي قدمناه أمام الهند، لكن توقعاتي هي أننا سنتحسن في كل مباراة نلعبها. لذا فإن الأمر يتعلق باللعب بشكل أفضل مما فعلناه أمام الهند.