عائلة أردنية تناشد أهل الخير مساعدتها

MENAFN - Khaberni) خبرني - تناشد عائلة أردنية مكونة من أب وأم وابنتهم الوحيدة أهل الخير مساعدتهم بعدما ضاقت بهم السبل بسبب مطالبات مالية سابقة بدل أجرة سكن.

وقالت الأم في مناشدتها عبر "خبرني" إن تراكم أجرة المنزل لفترة طويلة، وعدم وعمل زوجي، أدى إلى مطالبات مالية تجاوزت الـ 1500 دينار مستحقة منا، وبخلاف ذلك نكون أمام مشكلة قضائية لا نقوى عليها.

وترجو السيدة أهل الخير مساعدتها سواء بشكل مباشر أو من خلال إيجاد عمل لهم من قبيل حراسة المزارع التي من شأنها إيجاد مأوى جديد لهم.

وأكدت الأم إمكانية تزويدها أي جهة بجميع الوثائق التي تثبت تعسر أحوالهم المعيشية.

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