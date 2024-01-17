عائلة أردنية تناشد أهل الخير مساعدتها

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تناشد عائلة أردنية مكونة من أب وأم وابنتهم الوحيدة أهل الخير مساعدتهم بعدما ضاقت بهم السبل بسبب مطالبات مالية سابقة بدل أجرة سكن.
وقالت الأم في مناشدتها عبر "خبرني" إن تراكم أجرة المنزل لفترة طويلة، وعدم وعمل زوجي، أدى إلى مطالبات مالية تجاوزت الـ 1500 دينار مستحقة منا، وبخلاف ذلك نكون أمام مشكلة قضائية لا نقوى عليها.
وترجو السيدة أهل الخير مساعدتها سواء بشكل مباشر أو من خلال إيجاد عمل لهم من قبيل حراسة المزارع التي من شأنها إيجاد مأوى جديد لهم.
وأكدت الأم إمكانية تزويدها أي جهة بجميع الوثائق التي تثبت تعسر أحوالهم المعيشية.
للتواصل المباشر: 0797734778
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