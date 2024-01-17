القيسي يكرّم أقدم دليل سياحي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - استقبل وزير السياحة والآثار مكرم القيسي في مكتبه اليوم السيد نعمان عبد الملازم ملازم، أقدم دليل سياحي في المملكة.
وأشاد القيسي خلال اللقاء بخدمات السيد ملازم المتميزة التي قدمها في مهنة الإرشاد السياحي مشيراً إلى حرص الوزارة وجمعية الأدلاء على رعاية أعضاء الجمعية الذين ينهضوا بواجب وطني هام في تقديم صورة مشرقة للمنتج السياحي .
وفي نهاية اللقاء منح الوزير القيسي شهادة تقدير وعضوية شرف في جمعية أدلاء السيّاح مدى الحياة للسيد ملازم، وهي شهادة تمنح لأول مرة.
حضر اللقاء أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين
ومدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي ورئيس جمعية أدلاء السياح هاني المساعدة.
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