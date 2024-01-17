القيسي يكرّم أقدم دليل سياحي

MENAFN - Khaberni) خبرني - استقبل وزير السياحة والآثار مكرم القيسي في مكتبه اليوم السيد نعمان عبد الملازم ملازم، أقدم دليل سياحي في المملكة.

وأشاد القيسي خلال اللقاء بخدمات السيد ملازم المتميزة التي قدمها في مهنة الإرشاد السياحي مشيراً إلى حرص الوزارة وجمعية الأدلاء على رعاية أعضاء الجمعية الذين ينهضوا بواجب وطني هام في تقديم صورة مشرقة للمنتج السياحي .

وفي نهاية اللقاء منح الوزير القيسي شهادة تقدير وعضوية شرف في جمعية أدلاء السيّاح مدى الحياة للسيد ملازم، وهي شهادة تمنح لأول مرة.

حضر اللقاء أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين

ومدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي ورئيس جمعية أدلاء السياح هاني المساعدة.