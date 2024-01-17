المعايطة : نلمس انخفاضاً في الحوادث والمخالفات الخطرة مع القانون

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- Khaberni) خبرني -
قال مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، بدأنا نلمس ومنذ سريان قانون السير الجديد انخفاضاً وتراجعاً في أعداد الحوادث المرورية والمخالفات المرورية ولا سيّما الخطرة منها بمختلف أنواعها وأشكالها، إذ شهدت تراجعاً كبيراً خلال الأشهر الأخيرة في مناطق المملكة كافّة، موجهاً بقياس ذلك الأثر بشكل علمي ووفق دراسة علمية ومقارنة مفصّلة للوقوف على الوضع المروري ومعالجة آية سلبيات تظهرها الدراسة والعمل على تصويبها.
وشدد المعايطة خلال زيارته لإدارة السير ، الأربعاء ، على الاستمرار في إنفاذ القانون على الجميع دون تحيّز أو تمييز؛ للمضي قدماً في تنفيذ الإستراتيجية المرورية الهادفة إلى الحد من الحوادث والمخالفات المرورية من أجل حماية الأرواح ووقف استنزاف المقدّرات.
وبيَّن مدير الأمن العام أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تعزيز منظومة العمل المروري، من خلال تكثيف الرقابة المرورية في مختلف شوارع المملكة ولا سيّما المناطق الحيوية والتي تشهد ازدحامات مرورية، مؤكداً أن مديرية الأمن العام ستوفر الدعم اللازم للإدارات المرورية كافّة؛ لرفدها بالموارد البشرية واللوجيستية، وبما يمكنها من تحديث أنظمتها، وتطوير الإجراءات المطبّقة فيها وبالتعاون والتنسيق المستمر مع الشركاء كافّة في العملية المرورية .
وشدد على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الإستراتيجية المرورية الهادفة إلى تعزيز بيئة مرورية آمنة، وتقييم خططها وإجراءاتها، ووضع الحلول اللازمة للتخفيف من الازدحامات في مختلف مناطق المملكة.
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