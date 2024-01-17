المعايطة : نلمس انخفاضاً في الحوادث والمخالفات الخطرة مع القانون

MENAFN - Khaberni) خبرني -قال مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، بدأنا نلمس ومنذ سريان قانون السير الجديد انخفاضاً وتراجعاً في أعداد الحوادث المرورية والمخالفات المرورية ولا سيّما الخطرة منها بمختلف أنواعها وأشكالها، إذ شهدت تراجعاً كبيراً خلال الأشهر الأخيرة في مناطق المملكة كافّة، موجهاً بقياس ذلك الأثر بشكل علمي ووفق دراسة علمية ومقارنة مفصّلة للوقوف على الوضع المروري ومعالجة آية سلبيات تظهرها الدراسة والعمل على تصويبها.

وشدد المعايطة خلال زيارته لإدارة السير ، الأربعاء ، على الاستمرار في إنفاذ القانون على الجميع دون تحيّز أو تمييز؛ للمضي قدماً في تنفيذ الإستراتيجية المرورية الهادفة إلى الحد من الحوادث والمخالفات المرورية من أجل حماية الأرواح ووقف استنزاف المقدّرات.

وبيَّن مدير الأمن العام أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تعزيز منظومة العمل المروري، من خلال تكثيف الرقابة المرورية في مختلف شوارع المملكة ولا سيّما المناطق الحيوية والتي تشهد ازدحامات مرورية، مؤكداً أن مديرية الأمن العام ستوفر الدعم اللازم للإدارات المرورية كافّة؛ لرفدها بالموارد البشرية واللوجيستية، وبما يمكنها من تحديث أنظمتها، وتطوير الإجراءات المطبّقة فيها وبالتعاون والتنسيق المستمر مع الشركاء كافّة في العملية المرورية .

وشدد على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الإستراتيجية المرورية الهادفة إلى تعزيز بيئة مرورية آمنة، وتقييم خططها وإجراءاتها، ووضع الحلول اللازمة للتخفيف من الازدحامات في مختلف مناطق المملكة.