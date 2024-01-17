البرازيلي رينان لودي متشوق ومتلهف للظهور مع الهلال السعودي

أعلن نادي الهلال عملاق الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع البرازيلي رينان لودي ظهير أيسر أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

ونشر النادي السعودي مقطع فيديو للاعب في العاصمة الفرنسية باريس بعنوان "الوجهة إلى السعودية" قال فيه رينان إنه "متشوق ومتلهف" للظهور مع الهلال.

ولم يكشف النادي عن تفاصيل العقد لكن وسائل إعلام سعودية قالت إن رينان البالغ من العمر 25 عاما انضم على سبيل الإعارة لستة أشهر مع وجود بند بإلزامية الشراء في نهاية الموسم الحالي.

وانضم رينان الى مرسيليا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من أتليتيكو مدريد. ويتصدر الهلال الدوري السعودي برصيد 53 نقطة بفارق سبع نقاط عن النصر الثاني.

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