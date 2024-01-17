الاتحاد العالمي للمعاقين يكرم الجهات المؤهلة بيئيا لذوي الإعاقة

قام الدكتور طارق سلطان بن خادم

نائب رئيس الاتحاد العالمي للمعاقين، بحضور حيدر طالب إربيع أمين عام الاتحاد العالمي للمعاقين، بتكريم كل من مركز شرطة واسط شرطة الشارقة، مركز الطوار للخدمات بلدية دبي، فندق لوكس جراند للشقق الفندقية الشارقة، بشهادة الاتحاد العالمي للمعاقين للأماكن المؤهلة بيئياً لذوي الإعاقة، وقد عبر

الدكتور طارق سلطان بن خادم، عن سعادته بانضمام كوكبة جديدة من المؤسسات الحكومية والخاصة إلى شهادة الاتحاد العالمي للمعاقين، مما يدل على مدى حرص مختلف فئات المجتمع على تقديم أفضل الخدمات للأشخاص من ذوي الإعاقة، والذين هم جزء لا يتجزأ من فئات المجتمع، وبذلك يكون قد وصل عدد الجهات والمؤسسات الحاصلة على شهادة الاتحاد العالمي للمعاقين للأماكن المؤهلة بيئياً إلى 129 جهة داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي المستقبل سيكون لنا دورات خاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى أننا سنقوم بتوقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الجهات داخل وخارج دولة الإمارات بما يخدم ذوي الإعاقة.

وحيث أن هذه الجهات قد بذلت جهوداً كبيراً لتحسين بيئاتهم بحيث تتناسب مع الأشخاص من ذوي الإعاقة وتمكنهم من استخدام مرافقها بكل سهولة ويُسر، وتتويجاً لهذه الجهود التي قاموا بها، لتكون أماكنهم مؤهلة بيئياً لخدمة ذوي الإعاقة، كان لزاماً علينا تقدير هذه الجهود من خلال هذا التكريم.

وقال العميد يوسف عبيد الشامسي مدير إدارة المراكز الشاملة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وبالنيابة عن اللواء سيف الزري الشامسي

القائد العام لشرطة الشارقة، أعرب عن سعادته بحصول مركز شرطة واسط على المركز الفضي وأن هذا ليس بغريب على شرطة الشارقة، حيث أن مركز شرطة الغرب قد فاز بهذه الشهادة سابقاً، حيث أنهم يسعون لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الشخص المعاق وتسهيل وصوله لكافة قنوات مراكز الشرطة، وأنهم في الفترة القادمة سيسعون لتهيئة باقي مراكز شرطة الشارقة لتخدم ذوي الإعاقة، ولتهيئة مركز شرطة واسط والغرب بصورة أفضل للحصول على المركز الذهبي، من أجل إكمال المنظومة لتصبح كافة مراكز شرطة الشارقة جاهزة لاستقبال الأشخاص من ذوي الإعاقة بسهولة ويسر.

ومن جانبه قال العقيد

أحمد صالح السويدي مدير مركز شرطة واسط بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أنه بتوجيهات سمو الحاكم وسعادة القائد العام وسعادة مدير إدارة المركز، في تسخير كافة الموارد الموجودة في مركز شرطة واسط بحيث يتم تقديم أفضل الخدمات لذوي الإعاقة، ومن هنا كان حصولنا على المركز الفضي، ونحن نسعى للحصول على المركز الذهبي في الفترة القادمة من خلال التقييم القادم، واستيفاء كافة المعايير والملاحظات المطلوبة.

وفي تكريم مركز الطوار للخدمات بلدية دبي، ذكر سعيد بن سلم مدير قسم صيانة مباني ومرافق البلدية وبالنيابة عن داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، الذي يسير على خُطى أصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم، بالاهتمام بأصحاب الهمم وبتوفير كافة متطلباتهم واحتياجاتهم وتوفير الدعم اللازم لهم في شتى المجالات وتمكينهم ودمجهم مع فئات المجتمع الأخرى.

وقال عصام طه مـحـمد مدير المبيعات في لوكس جراند للشقق الفندقية، عن هذا التكريم، أننا من خلال الحصول على الشهادة سنتمكن من جذب الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن والسُياح بصورة أكبر وأوسع للفندق، وأننا سعيدين بهذا التكريم الذي نعتبره إضافة مميزة للفندق.





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