الثقة للمعاقين يستقبل لجنة تقييم جائزة مجلس الشارقة للاستدامة الرياضية

استقبل نادي الثقة للمعاقين لجنة التقييم النهائي لجائزة مجلس الشارقة للاستدامة الرياضية وذلك لإجراء التقييم النهائي ومراجعة ما تم تطبيقه وفق الخطط والمعايير التي تم اعتمادها، وتتولى إدارة التخطيط الإستراتيجي والأداء بالمجلس الإشراف على محصلة تلك المرحلة التي سيتم على ضوئها إعلان الفائزين بالجائزة .

كان في استقبال لجنة التقييم كلثم عبيد المطروشي نائبة رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين مديرة فرع الفتيات وأعضاء فريق الإستدامة بالنادي بينما ضم فريق لجنة التقييم كلا من مريم الحوسني مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء رئيس اللجنة وخالد الجنيبي رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي نائب الرئيس وهاني القاسم اخصائي جوائز وبرامج ومريم النعيمي تنفيذي والعنود الحارثي ومريم الخميسي تنفيذي مشاريع.

من جانبها ثمنت كلثم عبيد المطروشي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين جهود المجلس في دعم المبادرات الوطنية وتأكيد رسالته المجتمعية دوماً تجاوباً مع توجهات الدولة باعتماد عام الاستدامة والتي كان لها الأثر في رفع مستوى الوعي بأهمية الموارد الطبيعية والمالية والاستخدام الأمثل لها، من خلال أسس وآليات عملية تحقق ذلك.

من جهتها أشادت مريم الحوسني مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء، رئيس الجائزة، بجهود نادي الثقة للمعاقين في تحقيق مبدأ الاستدامة الرياضية مشيرة إلى أن الهدف من الزيارة هو اعتماد التقييم النهائي للاندية بعدما قدمت ملفاتها بمشاريعها ومبادراتها المختلفة .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز