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عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية الكويت

1/17/2024 9:21:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، عبدالله علي عبدالله اليحيا بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في دولة الكويت الشقيقة.

وأعرب سموه خلال اتصال هاتفي عن تمنياته لوزير الخارجية الكويتي التوفيق والسداد في مهام عمله، معرباً عن تطلعه للعمل مع معاليه بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الإماراتية الكويتية.

وأكد سموه عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ودولة الكويت والحرص المشترك على تعزيزها وتنمية آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

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