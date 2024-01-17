عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية الكويت

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، عبدالله علي عبدالله اليحيا بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في دولة الكويت الشقيقة.
وأعرب سموه خلال اتصال هاتفي عن تمنياته لوزير الخارجية الكويتي التوفيق والسداد في مهام عمله، معرباً عن تطلعه للعمل مع معاليه بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الإماراتية الكويتية.
وأكد سموه عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ودولة الكويت والحرص المشترك على تعزيزها وتنمية آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
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