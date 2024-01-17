المركزي: 54 مليار درهم زيادة في الودائع النقدية خلال 12 شهراً

كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 682.3 مليار درهم في نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 8.6% أو ما يعادل 54 مليار درهم، مقابل 628.4 مليار درهم في نوفمبر 2022.

وأوضح المصرف المركزي، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة، أن الودائع النقدية زادت خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي بنسبة 7.35%، مقارنة بنحو 635.6 مليار درهم في نهاية 2022، بزيادة تعادل 46.7 مليار درهم.

وذكر أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.138 تريليون درهم في نوفمبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ نحو 20%، مقابل 948.4 مليار درهم في نوفمبر 2022، بزيادة تعادل 189.6 مليار درهم.

وأشار المصرف المركزي إلى أن الودائع شبه النقدية، زادت على أساس شهري بنحو 1.34% أو ما يوازي 15 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.123 تريليون درهم في أكتوبر 2023، بينما صعدت خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 17.8% مقابل 966.1 مليار درهم في نهاية العام 2022.

و"الودائع شبه النقدية"، بحسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف "الودائع النقدية" بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها بدون إخطار مسبق.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 453.2 مليار درهم في نوفمبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغت نسبته 3.8% مقابل 436.7 مليار درهم في نوفمبر 2022، بزيادة تعادل 16.5 مليار درهم، بينما زادت خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 12.3% مقابل 403.6 مليار درهم في ديسمبر 2022.

ولفتت الإحصائيات إلى ارتفاع النقد المصدر لنحو 133.8 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 10.4% مقارنة بنحو 121.2 مليار درهم في نوفمبر 2022، وبزيادة على أساس شهري بنحو 3.5% مقارنة بنحو 129.3 مليار درهم في أكتوبر الماضي.

وارتفع النقد المصدر خلال الـ11 شهراً الأولى من العام المنصرم بنسبة 11.5% مقارنة بنحو 120 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 13.8 مليار درهم. وتوزع النقد المصدر بواقع 18.7 مليار درهم للنقد في البنوك و115.1 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية نوفمبر الماضي.

في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 27.5% لتصل إلى 614 مليار درهم في نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 481.4 مليار درهم في نوفمبر 2022، بزيادة تعادل 132.6 مليار درهم، بينما زادت خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي بنسبة 20% مقابل 512.2 مليار درهم في ديسمبر 2022.

وتشمل القاعدة النقدية نحو 213.1 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و95.5 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، و133.8 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد في البنوك و171.6 مليار درهم حساب الاحتياطي.





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