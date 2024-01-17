علي سالمين: الرغبة في الفوز والروح الجماعية وسيلتنا لعبور فلسطين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد علي سالمين لاعب نادي الوصل ومنتخبنا الوطني، أن تركيز الجميع منصب على مباراة الغد أمام منتخب فلسطين، مقدماً شكره للجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بالصورة المطلوبة لمباريات البطولة، مبيناً أن المدرب نجح في صناعة توليفة جيدة وزرع روح المنافسة والفوز في نفوس اللاعبين، متمنياً أن يوفق مع زملائه اللاعبين في تقديم أداء جيد، وتحقيق نتيجة تسعد الجماهير التي ظلت تساند الأبيض في كل الأوقات.
وقال: "طموحنا الفوز في هذه المباراة والوصول للنقطة السادسة التي تقربنا للتأهل، الجميع في المنتخب على قلب رجل واحد، من يشارك أو من يبقى في الخارج، هذا هو ما يرفع معنوياتنا ويمنحنا القوة, ويمكّن المنتخب من تحقيق النجاح، تكاتف اللاعبين أمر مهم وإيجابي، وهذا ما نفعله في كل مباراة، نعمل جميعاً من أجل منتخب الإمارات."
وأضاف: "الأهم هو الرغبة والروح الجماعية وهو ما قادنا للفوز في أول مباراة، لكن بالطبع لم نتأهل بعد والقادم أصعب، بنفس الطريقة التي حققنا بها الفوز في المواجهة الأولى، سنأخذ الثانية بنفس الدافع والجاهزية من أجل تحقيق الفوز."
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN17012024000110011019ID1107733410
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.