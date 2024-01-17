علي سالمين: الرغبة في الفوز والروح الجماعية وسيلتنا لعبور فلسطين

أكد علي سالمين لاعب نادي الوصل ومنتخبنا الوطني، أن تركيز الجميع منصب على مباراة الغد أمام منتخب فلسطين، مقدماً شكره للجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بالصورة المطلوبة لمباريات البطولة، مبيناً أن المدرب نجح في صناعة توليفة جيدة وزرع روح المنافسة والفوز في نفوس اللاعبين، متمنياً أن يوفق مع زملائه اللاعبين في تقديم أداء جيد، وتحقيق نتيجة تسعد الجماهير التي ظلت تساند الأبيض في كل الأوقات.

وقال: "طموحنا الفوز في هذه المباراة والوصول للنقطة السادسة التي تقربنا للتأهل، الجميع في المنتخب على قلب رجل واحد، من يشارك أو من يبقى في الخارج، هذا هو ما يرفع معنوياتنا ويمنحنا القوة, ويمكّن المنتخب من تحقيق النجاح، تكاتف اللاعبين أمر مهم وإيجابي، وهذا ما نفعله في كل مباراة، نعمل جميعاً من أجل منتخب الإمارات."

وأضاف: "الأهم هو الرغبة والروح الجماعية وهو ما قادنا للفوز في أول مباراة، لكن بالطبع لم نتأهل بعد والقادم أصعب، بنفس الطريقة التي حققنا بها الفوز في المواجهة الأولى، سنأخذ الثانية بنفس الدافع والجاهزية من أجل تحقيق الفوز."

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