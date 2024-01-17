موقف لبنان يتعقد في كأس آسيا بالتعادل مع الصين

انتهت مباراة لبنان والصين بالتعادل السلبي اليوم الأربعاء على ملعب الثمامة في الدوحة، في مستهل الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن بطولة آسيا في كرة القدم.

ورفع المنتخب الصيني رصيده إلى نقطتين بعد تعادل سلبي آخر في المباراة الأولى ضد طاجيكستان، في حين حصد لبنان نقطته الأولى بعد الخسارة أمام قطر 0-3 في افتتاح البطولة.

وينهي منتخب لبنان دور المجموعات بلقاء طاجيكستان الاثنين المقبل، في حين تلتقي الصين مع قطر الدولة المضيفة في اليوم عينه.

دخل المنتخب اللبناني المباراة بهدف محو الخسارة القاسية امام قطر في المباراة الافتتاحية للبطولة القارية وانعاش اماله في بلوغ الدور الثاني، علما بان نظام البطولة يوصي بتأهل اول وثاني المجموعات الست بالاضافة الى اربعة منتخبات تحتل المركز الثالث فيها.

بيد ان العقم الهجومي في المنتخب اللبناني حال دون تحقيقه نتيجة ايجابية، رغم الفرص العديدة التي سنحت له لا سيما في الشوط الاول، وباتت حظوظه تتوقف من خلال الفوز في مباراته الاخيرة.

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