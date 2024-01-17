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طقس الإمارات غداً.. انخفاض في درجات الحرارة وفرصة سقوط أمطار

1/17/2024 9:21:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وغائم أحياناً خاصة على الجزر وبعض المناطق الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ليلاً وصباح الجمعة، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة على البحر.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية/ 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، لافتا إلى أن الموج في الخليج العربي مضطرب إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة
17:41 والثاني عند الساعة 07:16 والجزر الأول عند الساعة
12:08 والثاني عند الساعة 00:07.

ونوه إلى أن الموج في بحر عمان
سيكون متوسطا إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:56 والثاني عند الساعة 02:58 والجزر الأول عند الساعة 09:30 والثاني عند الساعة 20:47.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة

الحرارة العظمى
الحرارة الصغرى
الرطوبة العظمى
الرطوبة الصغرى
أبوظبي

25
20
85
35
دبي


24
19
85
30
الشارقة

23
18
85
30
عجمان

24
19
85
35
أم القيوين

23
17
85
40
رأس الخيمة

24
18
80
35
الفجيرة

23
20
85
35
العـين

23
18
85
40
ليوا


26
17
80
35
الرويس

26
18
85
40
السلع

27
19
80
40
دلـمـا

24
19
85
40
طنب الكبرى

23
20
85
35
طنب الصغرى
23
20
85
35
أبو موسى

23
20
85
30.

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