12 فعالية رياضية و8 بطولات دولية في دبي خلال نهاية الأسبوع

تنظم دبي 20 فعالية رياضية دولية ومحلية تنافسية ومجتمعية متنوعة من بينها 8 بطولات دولية تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وتتصدر قائمة الفعاليات بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للجولف التي تقام في نادي الإمارات للجولف خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير الجاري ويشارك فيها نخبة من نجوم الجولف العالميين أبرزهم روري ماكلروي المصنف ثاني عالميًا، وبرايان هارمان المصنف تاسع عالميًا ضمن 20 من أفضل اللاعبين في العالم.

وتنظم دبي فعاليات الدورة الـ 18 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنويًا ويقام تحت شعار "الاستدامة والأداء في كرة القدم"، ويلتقي فيه نجوم وصناع القرار في كرة القدم العالمية كل عام، ويتضمن جلستين يتحدث فيهما أبرز نجوم كرة القدم العالميين ويستعرضون خبراتهم وتجاربهم الثرية في عالم كرة القدم.

ويليه حفل جوائز "دبي جلوب سوكر" الذي يقام بدعم مجلس دبي الرياضي والمقدم هذا العام من "نخيل"، بحضور أبرز نجوم كرة القدم العالمية الحاليين والسابقين، ويحتفي بالتميز في كرة القدم حيث يتم فيه توزيع جوائز لأفضل اللاعبين والمدربين والأندية ووكلاء اللاعبين، ويستضيف فعالياته فندق ومنتجع أتلانتس جزيرة النخلة.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سباق دبي الدولي للدراجات المائية الذي يقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية“يو آي إم” وبإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، على شواطئ جزر دبي للعام الثاني على التوالي، ويستقطب السباق نخبة الأبطال في المنطقة والشرق الأوسط بالإضافة إلى أفضل النجوم العالميين الذين يحرصون على المشاركة للحصول على نقاط التصنيف العالمية لفئات المحترفين.

وتنطلق منافسات النسخة 33 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة يوم الجمعة 19 يناير الجاري في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر الرياضي في دبي ويشارك فيها أقوى الأندية العربية والآسيوية.

وتقام بطولة كأس آسيا للأشبال للمبارزة خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير الجاري في نادي شباب الأهلي دبي، وتقام بطولة الإمارات الدولية للكيك بوكسينج في فستيفال أرينا بدبي، وتقام بطولة البادل الدولية المفتوحة بحديقة البادل في رايب ماركت أم سقيم.

وتتضمن قائمة فعاليات نهاية الأسبوع سباق نصف ماراثون“من البرج إلى البرج” الذي يقام أول مرة يوم الأحد المقبل لمسافة 21.1 كيلومتر، كما يقام سباق الجري الشهير "ذا بابل رن" في مدينة إكسبو دبي بحديقة الفرسان، وتتاح فيه المشاركة لجميع الأعمار ومختلف المستويات البدنية وجميع أفراد الأسرة.

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