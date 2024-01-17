ضمن الفارس الشهم 2.. الهلال الأحمر يشرف على إنشاء 1000 وحدة سكنية في سبعة مواقع بسوريا

تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة "حفظها الله"، وبمتابعة مباشرة من الإدارة العليا للهيئة، تشرف هيئة

الهلال

الأحمر

الإماراتي، ضمن عملية الفارس الشهم 2 بالجمهورية العربية السورية،

على مشروع إنشاء 1000 وحدة سكنية موزعة على سبعة مواقع.

ويتابع الوفد الإماراتي الموجود في الموقع سير الأعمال بشكل مستمر، لضمان تسليم المشروع وفق الجدول الزمني والمواصفات المعتمدة، بالتعاون مع محافظة اللاذقية.

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