ضمن الفارس الشهم 2.. الهلال الأحمر يشرف على إنشاء 1000 وحدة سكنية في سبعة مواقع بسوريا

(MENAFN
- Al-Bayan)
تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة "حفظها الله"، وبمتابعة مباشرة من الإدارة العليا للهيئة، تشرف هيئة
الهلال
الأحمر
الإماراتي، ضمن عملية الفارس الشهم 2 بالجمهورية العربية السورية،
على مشروع إنشاء 1000 وحدة سكنية موزعة على سبعة مواقع.
ويتابع الوفد الإماراتي الموجود في الموقع سير الأعمال بشكل مستمر، لضمان تسليم المشروع وفق الجدول الزمني والمواصفات المعتمدة، بالتعاون مع محافظة اللاذقية.
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