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الماء المفلتر خطر على صحتك

1/17/2024 9:12:54 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يلجأ الكثير من الأشخاص لشرب المياه من الفلتر، لتنقيتها من المواد الضارة وتحسين جودتها، لكن بحسب الدراسات فإن استهلاك المياه المفلترة له آثار ضارة على المدى الطويل، لأنه يجعل جسمك لا يحصل على المعادن الموجودة في
الماء، في
هذا التقرير نتعرف على الآثار الجانبية طويلة المدى لماء الفلتر، بحسب موقع تايمز ناو.

أسباب تجعل الماء المفلتر ضار بصحتك

1- تقول الدراسات إن المشكلة الرئيسية في
المياه المفلترة هي
أنها نقية جدا وتفتقر إلى المعادن المهمة التي
يحتاجها الجسم، وإعادة توزيع المياه بشكل غير كافي بين أجزاء الجسم يضر بوظيفة الأعضاء الحيوية، ووجود المعادن مثل البوتاسيوم والوالكالسيوم والمغنسيوم يساعد في
التخلص من الصوديوم الزائد في الجسم ويقلل خطر فقدان العظام وحصوات الكلى.
2- يقول الخبراء إن بعض الآثار الجانبية لشرب المياه المفلترة على المدى الطويل تشمل: التعب ضعف صداع تشنجات عضلية شديدة ضعف معدل ضربات القلب سرطان ارتفاع ضغط الدم قرحة المعدة والاثني عشر التهاب المعدة المزمن تضخم الغدة الدرقية مضاعفات الحمل

عند استخدامها للطهي، تسبب المياه المفلترة خسائر كبيرة في جميع العناصر الأساسية من الخضراوات واللحوم والحبوب ووفقا للخبراء، تصل هذه الخسائر إلى 60% بالنسبة للمغنيسيوم والكالسيوم، وأكثر من 66% بالنسبة للنحاس، و70% بالنسبة للمنجنيز.

الغليان أكثر أمانا من المياه المفلترة، يمكنك غلي
الماء لجعله صالحا للشرب والطهي.

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