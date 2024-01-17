الماء المفلتر خطر على صحتك

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- Khaberni) خبرني - يلجأ الكثير من الأشخاص لشرب المياه من الفلتر، لتنقيتها من المواد الضارة وتحسين جودتها، لكن بحسب الدراسات فإن استهلاك المياه المفلترة له آثار ضارة على المدى الطويل، لأنه يجعل جسمك لا يحصل على المعادن الموجودة في
الماء، في
هذا التقرير نتعرف على الآثار الجانبية طويلة المدى لماء الفلتر، بحسب موقع تايمز ناو.
أسباب تجعل الماء المفلتر ضار بصحتك
1- تقول الدراسات إن المشكلة الرئيسية في
المياه المفلترة هي
أنها نقية جدا وتفتقر إلى المعادن المهمة التي
يحتاجها الجسم، وإعادة توزيع المياه بشكل غير كافي بين أجزاء الجسم يضر بوظيفة الأعضاء الحيوية، ووجود المعادن مثل البوتاسيوم والوالكالسيوم والمغنسيوم يساعد في
التخلص من الصوديوم الزائد في الجسم ويقلل خطر فقدان العظام وحصوات الكلى.
2- يقول الخبراء إن بعض الآثار الجانبية لشرب المياه المفلترة على المدى الطويل تشمل: التعب ضعف صداع تشنجات عضلية شديدة ضعف معدل ضربات القلب سرطان ارتفاع ضغط الدم قرحة المعدة والاثني عشر التهاب المعدة المزمن تضخم الغدة الدرقية مضاعفات الحمل
عند استخدامها للطهي، تسبب المياه المفلترة خسائر كبيرة في جميع العناصر الأساسية من الخضراوات واللحوم والحبوب ووفقا للخبراء، تصل هذه الخسائر إلى 60% بالنسبة للمغنيسيوم والكالسيوم، وأكثر من 66% بالنسبة للنحاس، و70% بالنسبة للمنجنيز.
الغليان أكثر أمانا من المياه المفلترة، يمكنك غلي
الماء لجعله صالحا للشرب والطهي.
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