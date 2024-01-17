مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 17-1-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مواجهات كأس أمم أفريقيا 2023، عندما يلتقي منتخب المغرب ضد تنزانيا وجمهورية الكونغو مع زامبيا، بالإضافة إلى مواجهات قوية في بطولة كأس ملك إسبانيا.مباريات كأس أمم أفريقيا 2023المغرب ضد تنزانيا –8 مساء-beIN Sports HD 1 Maxجمهورية الكونغو ضد زامبيا – 11 مساء-beIN Sports HD 1 Maxمباريات كأس أمم أسيا 2023لبنان ضد الصين –2:30 ظهرا- Alkass EXTRA One HDطاجيكستان ضد قطر – الساعة 5:30 عصرا -Alkass EXTRA One HD



مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا



فالنسيا ضد سيلتا فيجو- 10 مساء

أوساسونا ضد ريال سوسييداد- 11 مساء

جيرونا ضد رايو فاليكانو- 11:30 مساء

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي



إيفرتون ضد كريستال بالاس- 10:45 مساء

بولتون واندررز ضد لوتون تاون- 10:45 مساء

بلاكبول ضد نوتينجهام فورست- 10:45 مساء

مواعيد مباريات كأس هولندا



بي إس في آيندهوفن ضد تفينتي أنشخيده- 11 مساء

مواعيد مباريات كأس تركيا



فنار بخشة ضد أضنة سبور – 9 مساء

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية



البنك الأهلى ضد المصري البورسعيدي – 4 عصرا -أون تايم سبورت

إنبي ضد الداخلية- 6 مساء – أون تايم سبورت

الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا- 6 مساء – أون تايم سبورت

ملاعب

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