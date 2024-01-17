الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لصاروخين ستورم شادو في خيرسون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أسقطت الدفاعات الجوية الروسية صاروخين من طراز "ستورم شادو" في محاولة للجيش الأوكراني قصف مدينة غينيتشيسك في مقاطعة خيرسون، ولم يسفر الهجوم عن وقوع أي إصابات أو دمار.
وكتب عمدة مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو في قناته على "تلغرام": "تصدت الدفاعات الجوية لمحاولة القوات المسلحة لنظام كييف قصف مدينة غينيتشيسك".
وأضاف:" تم إسقاط صاروخين من طراز Storm Shadow كانا سيستهدفان مدرسة ومنشأة طبية بالقرب من قرية بوبوفكا ولم تقع أي إصابات أو أضرار".
RT
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