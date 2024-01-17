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الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لصاروخين ستورم شادو في خيرسون

1/17/2024 9:10:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أسقطت الدفاعات الجوية الروسية صاروخين من طراز "ستورم شادو" في محاولة للجيش الأوكراني قصف مدينة غينيتشيسك في مقاطعة خيرسون، ولم يسفر الهجوم عن وقوع أي إصابات أو دمار.


وكتب عمدة مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو في قناته على "تلغرام": "تصدت الدفاعات الجوية لمحاولة القوات المسلحة لنظام كييف قصف مدينة غينيتشيسك".
وأضاف:" تم إسقاط صاروخين من طراز Storm Shadow كانا سيستهدفان مدرسة ومنشأة طبية بالقرب من قرية بوبوفكا ولم تقع أي إصابات أو أضرار".

RT

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