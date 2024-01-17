الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لصاروخين ستورم شادو في خيرسون

وكتب عمدة مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو في قناته على "تلغرام": "تصدت الدفاعات الجوية لمحاولة القوات المسلحة لنظام كييف قصف مدينة غينيتشيسك". وأضاف:" تم إسقاط صاروخين من طراز Storm Shadow كانا سيستهدفان مدرسة ومنشأة طبية بالقرب من قرية بوبوفكا ولم تقع أي إصابات أو أضرار".

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