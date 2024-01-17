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مدير الأمن العام: انخفاض عدد الحوادث والمخالفات الخطرة منذ إنفاذ القانون الجديد

1/17/2024 9:10:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكّد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الإستراتيجية المرورية الهادفة إلى تعزيز بيئة مرورية آمنة، وتقييم خططها وإجراءاتها، ووضع الحلول اللازمة للتخفيف من الإزدحامات في مختلف مناطق المملكة.
ونقل اللواء المعايطة خلال زيارته اليوم إلى إدارة السير، تقدير جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، واعتزاز جلالته بمرتبات الأمن العام وإدارة السير كافّة، مثنياً على جهودهم المبذولة، لا سيما تقديمهم يد العون والمساعدة للمواطنين وتوفير البيئة المرورية الآمنة لهم على مدار الساعة وفي مختلف الظروف والأوقات.
وأضاف اللواء المعايطة، أننا بدأنا نلمس ومنذ سريان قانون السير الجديد انخفاضاً وتراجعاً في أعداد الحوادث المرورية والمخالفات المرورية ولا سيّما الخطرة منها بمختلف أنواعها وأشكالها، إذ شهدت تراجعاً كبيراً خلال الأشهر الأخيرة في مناطق المملكة كافّة، موجهاً بقياس ذلك الأثر بشكل علمي ووفق دراسة علمية ومقارنة مفصّلة للوقوف على الوضع المروري ومعالجة آية سلبيات تظهرها الدراسة والعمل على تصويبها.
مشدداً على الاستمرار في إنفاذ القانون على الجميع دون تحيّز أو تمييز؛ للمضي قدماً في تنفيذ الإستراتيجية المرورية الهادفة إلى الحد من الحوادث والمخالفات المرورية من أجل حماية الأرواح ووقف استنزاف المقدّرات.
وبيَّن مدير الأمن العام أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تعزيز منظومة العمل المروري، من خلال تكثيف الرقابة المرورية في مختلف شوارع المملكة ولا سيّما المناطق الحيوية والتي تشهد ازدحامات مرورية، مؤكداً أن مديرية الأمن العام ستوفر الدعم اللازم للإدارات المرورية كافّة؛ لرفدها بالموارد البشرية واللوجيستية، وبما يمكنها من تحديث أنظمتها، وتطوير الإجراءات المطبّقة فيها وبالتعاون والتنسيق المستمر مع الشركاء كافّة في العملية المرورية .
واستمع اللواء المعايطة إلى إيجاز قدّمه مدير إدارة السير عن أبرز المحاور العملياتية والقانونية والتدريبية الهادفة إلى رفع جاهزية العاملين في الإدارة، وبما يضمن توفير البيئة المرورية الآمنة على الطرقات، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.




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