محمد صلاح قريب من التوصل إلى اتفاق مع فريقه السعودي الجديد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد مسيرة المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، منعطفا جديدا، إذ يبدو أنه بات على مقربة من الانتقال إلى الدوري السعودي، في صفقة قد تفاجئ البعض، خاصة أنصار نادي الاتحاد.قدم الاتحاد أكثر من عرض لليفربول، في الميركاتو الصيفي الماضي، لضم صلاح البالغ 31 عاما، آخرهم مقابل 215 مليون يورو، إلا أن الصفقة تعطلت في النهاية، وسط اتهامات من أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية"، للجنة الاستقطابات السعودية.وبلغت المحادثات بين الهلال وصلاح مراحل متقدمة، خاصة بعد تعثر المفاوضات مع الاتحاد، ورغبة اللاعب المصري في الخروج من الضغط والرضخ لطلب عائلته واللعب في الدوري السعودي للمحترفين.وأشار عدد من الإعلاميين السعوديين، وعلى رأسهم عبد العزيز العصيمي وبندر الرزيحان، إلى إقتراب انضمام مو صلاح إلى صفوف الهلال في الموسم المقبل.العصيمي، من خلال تغريدة على منصة "تويتر"، والرزيحان، في تصريحاته لبرنامج "الديوانية"، أكدا أن الهلال يقترب من إتمام الصفقة.وكتب الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "محمد صلاح لاعبا هلاليا الموسم القادم"، في تعليق على خبر يفيد بتواصل مسؤولين في النادي، مع نجم ليفربول، بشكل مباشر.

ومن ناحيته.. أعلن الإعلامي الرياضي بندر الرزيحان في تصريحات لبرنامج "الديوانية"، أن الزعيم الهلالي، في طريقه للتعاقد مع صلاح.



وأكد الرزيحان، على أن الهلال، قد يعلن قريبا جدا، خبر التوصل إلى اتفاق مع صلاح، للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم، إذا سار كل شيء كما هو مخطط له.

ووفقا لوسائل إعلام سعودية أكدت أن الأمير الوليد بن طلال ناقش رئيس الهلال قبل أيام قليلة موضوع محمد صلاح، وأبدى استعاده التام في مساعدة النادي ماديا على هذه الصفقة.

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