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إسرائيل تراقب أقوى سلاح روسي في حوزة الجيش المصري

1/17/2024 9:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن قيام الجيش المصري بتجهيز أقوى المروحيات الهجومية الروسية من طراز "كا-52" الملقبة بالتمساح بصواريخ "فيخر" الروسية المدمرة.
وقال موقع nziv الإخباري الإسرائيلي إن المروحية Ka-52 دخلت الخدمة رسميا مع القوات الجوية المصرية في ديسمبر 2018، بعد الإعلان عنها في معرض EDEX في ذلك العام.


وأشار الموقع إلى أن هذه المروحية هي نسخة تصديرية من Ka-52 Tanin أو Ka-52K (Mudshark) المصممة للعمل من السفن الهجومية البرمائية الفرنسية من فئة ميسترال التي طلبتها روسيا في عام 2010، لكن تم بيعها في نهاية المطاف لمصر في عام 2014.


وفي عام 2015، وقعت مصر اتفاقية مع روسيا لشراء 46 مروحية من طراز كا-52، وتم تسليمها بين عامي 2017 و2020.

RT

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