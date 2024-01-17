رئيس لجنة حكام إنجلترا يعترف بظلم ليفربول أمام آرسنال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد هاوارد ويب رئيس لجنة الحكام في إنجلترا، أن ليفربول كان يستحق ركلة جزاء خلال مواجهة آرسنال، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
والتقى الفريقان في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتعادلا بهدف لمثله، وشهدت المباراة إثارة تحكيمية كبيرة لعدم احتساب ركلة جزاء لصالح ليفربول، رغم وجود لمسة يد تبدو متعمدة على مارتن أوديجارد لاعب آرسنال.
وقال ويب في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية: "أنا أيضًا أرى أنها كانت ضربة جزاء، الحكم في الملعب كان يعتقد أن أوديجارد انزلق ورأى ذراعه تتجه نحو الأرض".
وأضاف: "الأمر لا يقتصر على عدم اتزان أوديجارد وسقوطه عن طريق الخطأ، إنه انزلق وأخرج ذراعه، وخلال سحب ذراعه مرة أخرى لمس الكرة باليد".
وتابع: "نظر حكم الفيديو المساعد إلى هذا الجانب، لقد شعر أن الأمر يتعلق بمحاولة أوديجارد أن يجعل نفسه أصغر حجمًا من خلال إعادة ذراعه نحو جسده، هذا هو العنصر المهم هنا".
وختم: "سواء كان الأمر غريزيًا أو متعمدًا، فإن أوديجارد حصل على ميزة كبيرة من خلال إعادة ذراعه ناحية الكرة.. كل ردود الفعل التي تلقيناها بعد ذلك كانت واضحة جدًا، كان من المتوقع أن تحتسب ضربة جزاء في تلك الحالة، سأوافق على ذلك".
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN17012024000208011052ID1107733272
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.