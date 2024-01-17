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رئيس لجنة حكام إنجلترا يعترف بظلم ليفربول أمام آرسنال

1/17/2024 9:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد هاوارد ويب رئيس لجنة الحكام في إنجلترا، أن ليفربول كان يستحق ركلة جزاء خلال مواجهة آرسنال، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
والتقى الفريقان في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتعادلا بهدف لمثله، وشهدت المباراة إثارة تحكيمية كبيرة لعدم احتساب ركلة جزاء لصالح ليفربول، رغم وجود لمسة يد تبدو متعمدة على مارتن أوديجارد لاعب آرسنال.
وقال ويب في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية: "أنا أيضًا أرى أنها كانت ضربة جزاء، الحكم في الملعب كان يعتقد أن أوديجارد انزلق ورأى ذراعه تتجه نحو الأرض".
وأضاف: "الأمر لا يقتصر على عدم اتزان أوديجارد وسقوطه عن طريق الخطأ، إنه انزلق وأخرج ذراعه، وخلال سحب ذراعه مرة أخرى لمس الكرة باليد".
وتابع: "نظر حكم الفيديو المساعد إلى هذا الجانب، لقد شعر أن الأمر يتعلق بمحاولة أوديجارد أن يجعل نفسه أصغر حجمًا من خلال إعادة ذراعه نحو جسده، هذا هو العنصر المهم هنا".
وختم: "سواء كان الأمر غريزيًا أو متعمدًا، فإن أوديجارد حصل على ميزة كبيرة من خلال إعادة ذراعه ناحية الكرة.. كل ردود الفعل التي تلقيناها بعد ذلك كانت واضحة جدًا، كان من المتوقع أن تحتسب ضربة جزاء في تلك الحالة، سأوافق على ذلك".

ملاعب

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