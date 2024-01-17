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منتخب المغرب يستهل مشواره في أمم أفريقيا 2023 أمام تنزانيا الليلة

1/17/2024 9:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستهل منتخب المغرب مشواره في النسخة رقم 34 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل، بمواجهة نظيره منتخب تنزانيا مساء اليوم الأربعاء.
ومن المقرر أن تقام مباراة المغرب ضد تنزانيا، في تمام الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت الاردن ، على ملعب "لاورينت بوكو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة.
وأوقعت قرعة كأس أمم أفريقيا منتخب "أسود الأطلس" في المجموعة السادسة، التي ضمت منتخبات جمهورية الكونغو الديمقراطية، زامبيا وتنزانيا.
ويدخل منتخب المغرب نهائيات "كان 2023" بإعتباره أحد أبرز المرشحين للتتويج بلقب أمم أفريقيا، خاصة بعد الظهور التاريخى في كأس العالم 2022، حيث أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي، قبل أن يخسر أمام منتخب فرنسا فرنسا وذلك بعد أن أطاح بمنتخبي إسبانيا والبرتغال المرشحين للمنافسة على اللقب.
ويتسلح "أسود الأطلس" بقيادة مدربه وليد الركراكى، بالعديد من النجوم بحثا عن التتويج باللقب الأفريقي لعل أبرزهم أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، ياسين بونو حارس الهلال السعودي، حكيم زياش مهاجم جالاتا سراى التركي، عز الدين أوناحى لاعب وسط مارسيليا الفرنسي، ويوسف النصيري نجم إشبيلية الإسباني.
ويسجل منتخب المغرب ظهوره في كأس الأمم الأفريقية 2023، للمرة التاسعة عشر في تاريخه، حيث شارك 18 مرة سابقة بدءا من نسخة 1972 وأحرز اللقب في مشاركته الثانية عام 1976 في إثيوبيا، بعد أن خرج من الدور الأول ست مرات في 7 مشاركات بين 2000 و2013، ونجح في التأهل إلى الأدوار الاقصائية في النسخ الثلاث الأخيرة.
وتعود المرة الأخيرة التي سجله فيها "أسود الأطلس" ظهوره في نهائي أمم أفريقيا، إلى عام 2004 عندما خسر اللقب أمام نظيره المنتخب التونسي بهدفين مقابل هدف.
ومن المقرر أن يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية مع نظيره منتخب زامبيا، في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "لاورينت بوكو"، في ختام منافسات الجولة الأولى من أمم أفريقيا 2023.

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