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الوحدات يفسخ عقد سلامة عيد

1/17/2024 9:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقع نادي الوحدات الأردني، مخالصة مالية، فسخ بموجبها عقده مع مدرب الحراس لفريق كرة القدم، سلامة عيد.
وقدر أمين سر نادي الوحدات عوض الأسمر، جهود المدرب سلامة، طيلة المرحلة الماضية متمنيا له التوفيق.
وكان سلامة عمل مع الوحدات خلال قيادة العماني رشيد جابر لفريق كرة القدم، حيث كان له بصمة على تطوير أداء حراس مرمى الفريق.
وتعاقد النادي الأردني مع وسام حزين، مدربا جديدا لحراس المرمى، ليعمل إلى جانب المدير الفني أمجد أبو طعيمة، والمدرب العام عامر عقل.
ويواصل فريق الوحدات تدريباته استعدادا لمرحلة الإياب للدوري الأردني، حيث يستقر الفريق بالمركز الثاني برصيد 23 نقطة، خلف الحسين إربد المتصدر، برصيد 28 نقطة.

ملاعب

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