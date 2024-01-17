الوحدات يفسخ عقد سلامة عيد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقع نادي الوحدات الأردني، مخالصة مالية، فسخ بموجبها عقده مع مدرب الحراس لفريق كرة القدم، سلامة عيد.
وقدر أمين سر نادي الوحدات عوض الأسمر، جهود المدرب سلامة، طيلة المرحلة الماضية متمنيا له التوفيق.
وكان سلامة عمل مع الوحدات خلال قيادة العماني رشيد جابر لفريق كرة القدم، حيث كان له بصمة على تطوير أداء حراس مرمى الفريق.
وتعاقد النادي الأردني مع وسام حزين، مدربا جديدا لحراس المرمى، ليعمل إلى جانب المدير الفني أمجد أبو طعيمة، والمدرب العام عامر عقل.
ويواصل فريق الوحدات تدريباته استعدادا لمرحلة الإياب للدوري الأردني، حيث يستقر الفريق بالمركز الثاني برصيد 23 نقطة، خلف الحسين إربد المتصدر، برصيد 28 نقطة.
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