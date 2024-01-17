Wednesday, 17 January 2024 07:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النيجر تشير إلى الأثر الإيجابي لانسحاب القوات الفرنسية

1/17/2024 9:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير دفاع النيجر الجنرال ساليفو مودي، في حديث لوكالة نوفوستي، إن انسحاب القوات الفرنسية من النيجر كان له تأثير مفيد على الحرب ضد الإرهاب في البلاد.


وأضاف الجنرال: "غادرت القوات الفرنسية النيجر، آخر جندي غادر بلادنا في 22 ديسمبر. وفيما يتعلق بتأثير ذلك على الأمن في بلادنا، ينبغي القول إن انسحاب القوات، من ناحية، سمح لنا برؤية صورة الكفاح الذي نخوضه بوضوح ومن ناحية أخرى دفعنا لإدراك مسؤولياتنا. يمكن القول إن انسحابهم كان له تأثير إيجابي على حربنا ضد الإرهاب".
ويشار إلى أن وزير دفاع النيجر، وصل إلى روسيا في 15 يناير ضمن وفد حكومي برئاسة رئيس وزراء النيجر علي لامين زين.

RT

MENAFN17012024000208011052ID1107733269

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث