النيجر تشير إلى الأثر الإيجابي لانسحاب القوات الفرنسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير دفاع النيجر الجنرال ساليفو مودي، في حديث لوكالة نوفوستي، إن انسحاب القوات الفرنسية من النيجر كان له تأثير مفيد على الحرب ضد الإرهاب في البلاد.
وأضاف الجنرال: "غادرت القوات الفرنسية النيجر، آخر جندي غادر بلادنا في 22 ديسمبر. وفيما يتعلق بتأثير ذلك على الأمن في بلادنا، ينبغي القول إن انسحاب القوات، من ناحية، سمح لنا برؤية صورة الكفاح الذي نخوضه بوضوح ومن ناحية أخرى دفعنا لإدراك مسؤولياتنا. يمكن القول إن انسحابهم كان له تأثير إيجابي على حربنا ضد الإرهاب".
ويشار إلى أن وزير دفاع النيجر، وصل إلى روسيا في 15 يناير ضمن وفد حكومي برئاسة رئيس وزراء النيجر علي لامين زين.
RT
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