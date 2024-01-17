النيجر تشير إلى الأثر الإيجابي لانسحاب القوات الفرنسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير دفاع النيجر الجنرال ساليفو مودي، في حديث لوكالة نوفوستي، إن انسحاب القوات الفرنسية من النيجر كان له تأثير مفيد على الحرب ضد الإرهاب في البلاد.



وأضاف الجنرال: "غادرت القوات الفرنسية النيجر، آخر جندي غادر بلادنا في 22 ديسمبر. وفيما يتعلق بتأثير ذلك على الأمن في بلادنا، ينبغي القول إن انسحاب القوات، من ناحية، سمح لنا برؤية صورة الكفاح الذي نخوضه بوضوح ومن ناحية أخرى دفعنا لإدراك مسؤولياتنا. يمكن القول إن انسحابهم كان له تأثير إيجابي على حربنا ضد الإرهاب".

ويشار إلى أن وزير دفاع النيجر، وصل إلى روسيا في 15 يناير ضمن وفد حكومي برئاسة رئيس وزراء النيجر علي لامين زين.

RT