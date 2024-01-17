جامعة الإمارات تنظم ورشة عمل مع جامعة سيول الوطنية الكورية

(MENAFN
- Iris Media Press Services) العين: عقدت جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع جامعة سيول الوطنية الكورية ورشة عمل حول" علوم الأرض - من أجل عالم أفضل لإدارة كوكبنا"، وذلك في إطار تعزيز الشراكات العلمية وجودة المخرجات البحثية في مجالات الجيولوجيا وعلوم الأرض والبيئة للحفاظ على الكوكب من آثار التغير المناخي.
وأوضح الدكتور أحمد مراد -النائب المشارك للبحث العلمي: " تأتي هذه الورشة تعزيزاً للشراكة العلمية والبحثية الاستراتيجية بين الجامعتين، حيث أن مخرجات هذه الورش ستنعكس على أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والطلبة من خلال تطوير الأفكار وتنفيذ الأبحاث المشتركة في كافّة الكليات والمراكز البحثية المميزة التي تمتلكها الجامعة، علاوة على بناء برنامج للتبادل الطلابي لتطوير مهارات البحث العلمي الميداني والأكاديمي لطلاب الجامعتين، بالإضافة للعديد من الأنشطة العلمية المشتركة"
وأشار إلى " أن جامعة الإمارات تولي أهمية كبيرة للتعاون الدولي وذلك لتعزيز السمعة والمكانة الدولية للجامعة باعتبار الشراكة والتعاون الدولي إحدى المعايير الهامة التي ترتكز عليها الجامعة على المستوى المحلي والدولي، حيث سنواصل توسعة الشراكات الاستراتيجية، إيماناً أن شراكتنا مع جامعة سيول الرائدة ستزيد من فرص الباحثين والعلماء في مختلف المجالات من علوم البيئة والأرض."
واستعرض الوفد الكوري عدداً من العروض التقديمية في العديد من مجالات التعاون البحثي مع جامعة الإمارات كان من أبرزها: عرض تعريفي بعنوان تصوير زلزالي للبنية العميقة، وبحث علمي بعنوان "الفهم الأساسي للخصائص الفيزيائية والكيميائية للمعادن في العمليات الجيولوجية باستخدام أدوات كمية مختلفة"، وكذلك بحث حول "تشوّه الصخور وآثارها الجيوفيزيائية" وغيرها من الأبحاث العلمية المتخصصة في مجالات علوم الأرض والبيئة.
كما قدّم باحثو جامعة الإمارات عدداً من الأوراق العلمية والبحثية تناولت العديد من مجالات التعاون المشتركة في علوم الأرض والبيئة وغيرها من المجالات مثل : الاستشعار عن بعد كأداة لرسم الخرائط الطبقية للمناطق ، ورسم خرائط لخصائص الخزان الرئيسية باستخدام السمات الزلزالية، وتقييم الأثر البيئي والصحي لتعدين الفوسفات على طول ساحل البحر الأحمر، وكذلك النظائر المُشعّة والجيوكيمياء المائية للمنطقة الشرقية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبحث آخر بعنوان "اكتشاف الماضي: 500 مليون سنة من حفريات دولة الإمارات" ، وغيرها من الأبحاث العلمية والمتخصصة في علوم الأرض والجيولوجيا والبيئة.
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