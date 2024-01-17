ديليفرو بلس تشهد نموًا كبيرًا والشركة تقدم تجربة مجانية لمدة 90 يومًا لمستخدميها الجدد

(MENAFN
- Deliveroo) أعلنت شركة ديليفرو الكويت، عن النمو الملحوظ الذي حققته خدمة العضوية الخاصة بها، ديليفرو بلس، حيث شهدت زيادة كبيرة بأعداد اشتراكات المستخدمين خلال عام 2023، مقارنة بعام 2022. يعد هذا الإنجاز شهادة واضحة على حصول العملاء على المزيد من القيمة والراحة من خلال اشتراكهم في هذه الخدمة.
كجزء من تفانيها المستمر والتزامها بتقديم تجربة طعام مميزة واستثنائية، تقدم شركة ديليفرو تجربة مجانية وحصرية مدتها 90 يوما لاشتراك ديليفرو بلس. هذا العرض متاح للعملاء الجدد الذين يسجلون في خدمة ديليفرو بلس اعتبارا من 15 يناير ويسري لمدة شهر واحد.
وفي هذا الصدد، قالت سهام الحسيني، المدير العام لشركة ديليفرو الكويت وقطر: "يُعد الإنجاز الكبير الذي حققته خدمة ديليفرو بلس بمثابة شهادة على مدى أهمية هذه العضوية المميزة لعملائنا. كما يُتيح تطبيق ديليفرو بلس للعملاء الاستفادة من العروض الترويجية والمكافآت والعروض الحصرية من المطاعم ومحلات البقالة المفضلة لديهم، كل ذلك مع توفير المال على مدار العام. ونأمل أن يستفيد أعضاء ديليفرو بلس الجدد والحاليين من عضويتهم ويستمتعوا بالطلب من أفضل المطاعم والشركات التي نتمتع بها في الكويت".
ديليفرو بلس هي خدمة عضوية من ديليفرو تُتيح للأعضاء الحصول على توصيل مجاني غير محدود لجميع المواد الغذائية والبقالة مقابل 4 د.ك فقط شهريا (تطبق الشروط والأحكام). بالإضافة إلى ذلك، سيستمتع عملاء خدمة ديليفرو بلس بخصم 5% على طلبات البقالة التي تزيد قيمتها عن 7 دنانير. إذا وصل الطلب في وقت متأخر عن الموعد المتوقع، سيحصلون على قسيمة بقيمة 2.5 دينار كويتي لطلبهم التالي كتعويض مباشر. هذا ويمكن لمستخدمي بلس استخدام خدمة التوصيل المجانية للطلب من أماكن متعددة والحصول على مكافآت، مثل الحصول على خصم 3 د.ك على الطلب الرابع بعد إجراء ثلاثة طلبات من نفس المكان.
لقد أصبحت خدمة ديليفرو بلس جزءا لا يتجزأ من رحلة التوصيل عند الطلب للعملاء، حيث لا تقدم الطعام والأساسيات فحسب، بل تقدم أيضا تجربة محسنة تجمع بين الراحة والتوفير والامتيازات الحصرية. ويعد النمو الاستثنائي في عام 2023 بمثابة شهادة على أهمية الخدمة والاحتياجات المتطورة للعملاء الذين يبحثون عن أكثر من مجرد خدمة توصيل.
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