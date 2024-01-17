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ياسمين عبد العزيز تصدم الجميع بطلاقها من أحمد العوضي

1/17/2024 8:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدمة كبيرة أحدثتها الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، بعد ساعات من احتفالها بعيد ميلادها.


حيث أعلنت طلاقها هي وزوجها الفنان المصري أحمد العوضي، رغم احتفال الأخير بعيد ميلادها قبل ساعات قليلة وتوجيهه رسالة رومانسية لها.

ورغم إعلانها الصادم إلا أنها احتفظت بصورها مع العوضي ولم تقم بحذفها، فيما انهالت عليها آلاف التعليقات .


من جانبه، أكد العوضي الخبر عبر منشور على حسابه في فيسبوك. هذا وما زالت رسالة وصورة احتفاله بعيد ميلاد زوجته متواجدة عبر حساباته.

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