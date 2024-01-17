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استهدفت 8 آليات و11 جندي اسرائيلي .. القسام تعلن عن عمليات نوعية في غزة

1/17/2024 8:12:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام عن تنفيذ عمليات جديدة ضد جنود الاحتلال في مخيم المغازي اليوم الأربعاء في قطاع غزة استهدفت 8 آليات اسرائيلية و11 جندي صهيوني .


وبينت الكتائب أن مقاتليها قاموا بتدمير 6 دبابات صهيونية من نوع "ميركافا" وناقلة جند في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.


كما نفذت الكتائب مهمة مشتركة مع سرايا القدس، حيث دمرت جرافة صهيونية باستخدام عبوة مضادة للدروع في مخيم المغازي.


ونجح مقاتلوها في قنص 4 جنود صهاينة واستهداف قوة من 7 جنود وأوقعوهم قتلى من مسافة صفر.


وفي عملية أخرى، فجر مقاتلو كتائب القسام عبوة بمجموعة جنود كانوا تحصنوا داخل مسجد ثم اجهزوا عليهم.


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