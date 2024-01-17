قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قصفت المدفعية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، سهل مرجعيون في جنوب لبنان، كما ألقى الجيش الإسرائيلي 5 قذائف دخانية على عمال في إحدى المزارع في المنطقة.
وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، لم يصب أحد في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على جنوب لبنان، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.
وشنّت مسيّرة إسرائيلية قبل الظهر غارتين متتاليتين على أطراف بلدتي الضهيرة ويارين.
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