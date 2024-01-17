قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قصفت المدفعية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، سهل مرجعيون في جنوب لبنان، كما ألقى الجيش الإسرائيلي 5 قذائف دخانية على عمال في إحدى المزارع في المنطقة.



وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، لم يصب أحد في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على جنوب لبنان، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.



وشنّت مسيّرة إسرائيلية قبل الظهر غارتين متتاليتين على أطراف بلدتي الضهيرة ويارين.