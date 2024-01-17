صحيفة اسرائيلية عن نتنياهو: الحرب قد تستمر حتى 2025

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وفقا للتقييمات الأخيرة للحرب المستمرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فإن "الصراع قد يستمر حتى عام 2025".
وقال منسق الاتصالات الإستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي بتصريحات مسبقة ان إسرائيل انتقلت حاليا إلى مرحلة أقل حدة في عملياتها العسكرية بقطاع غزة، وإن واشنطن تعمل على تحديد الظروف الملائمة لعودة الأهالي إلى شمال القطاع.
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