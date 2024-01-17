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صحيفة اسرائيلية عن نتنياهو: الحرب قد تستمر حتى 2025

1/17/2024 8:12:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وفقا للتقييمات الأخيرة للحرب المستمرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فإن "الصراع قد يستمر حتى عام 2025".

وقال منسق الاتصالات الإستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي بتصريحات مسبقة ان إسرائيل انتقلت حاليا إلى مرحلة أقل حدة في عملياتها العسكرية بقطاع غزة، وإن واشنطن تعمل على تحديد الظروف الملائمة لعودة الأهالي إلى شمال القطاع.

MENAFN17012024000208011052ID1107732987

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