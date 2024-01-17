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بحث التعاون بين البريد الأردني وتطوير الأعمال

1/17/2024 8:12:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، أوجه التعاون مع وفد من مركز تطوير الأعمال.


جاء ذلك خلال استقباله مؤسس المركز نايف استيتية، ومديره العام غالب حجازي، بحضور مدير عام البريد الأردني بالوكالة هنادي الطيب.


وبحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء، قال الداوود إن البريد الأردني مستعد للتعاون مع جميع الجهات التي تسعى الى تمكين فرص العمل للشباب، ضمن خطط طموحة للتطوير والتحديث، ترتكز على خطة الحكومة المتعلقة بالتحديث الاقتصادي في جميع مؤسسات الدولة.


من جهته، أشاد استيتية بمستوى الخدمات التي يقدمها البريد الأردني، مبديا استعداه للتعاون مع البريد في المستقبل.


وزار الوفد متحف الطوابع الأردني الواقع في مبنى شركة البريد بالمقابلين، إذ اطلع على تاريخ الطوابع منذ تأسيس الدولة ولغاية الآن، كما قام بجولة على أقسام عمليات مركز التبادل الدولي.

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