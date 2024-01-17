قوات الاحتلال تعتقل شابين من مخيم بلاطة شرق نابلس
التاريخ
1/17/2024 8:12:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين من مخيم بلاطة شرق نابلس.
وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين سليمان جمال حشاش، وحمادة سائد المهر، أثناء مرورهما على حاجز عورتا جنوب نابلس.
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