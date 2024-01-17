Wednesday, 17 January 2024 05:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتقل فلسطينية شمال غرب القدس

1/17/2024 8:12:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فلسطينية ، من بلدة بيت سوريك، شمال غرب القدس المحتلة.
وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطينية رحمة مصباح محمود طبنجة (30 عاما)، بعد أن داهمت منزلها وفتشته، وجاء ذلك بعد أسبوع من اعتقال زوجها.




MENAFN17012024000208011052ID1107732984

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث