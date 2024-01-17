الاحتلال يعتقل فلسطينية شمال غرب القدس
التاريخ
1/17/2024 8:12:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فلسطينية ، من بلدة بيت سوريك، شمال غرب القدس المحتلة.
وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطينية رحمة مصباح محمود طبنجة (30 عاما)، بعد أن داهمت منزلها وفتشته، وجاء ذلك بعد أسبوع من اعتقال زوجها.
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