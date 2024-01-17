السيسي يحذر من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة على أكثر من جبهة، مشددا على ضرورة نزع فتيل الوضع المتأزم الحالي.
وطالب السيسي خلال استقباله، وزير خارجية اليونان جورج جيرابتريتيس، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، بضرورة نزع فتيل الوضع المتأزم الحالي من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بما يضمن تخفيف الأزمة الإنسانية بالقطاع.
RT
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