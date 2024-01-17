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السيسي يحذر من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة

1/17/2024 8:12:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة على أكثر من جبهة، مشددا على ضرورة نزع فتيل الوضع المتأزم الحالي.
وطالب السيسي خلال استقباله، وزير خارجية اليونان جورج جيرابتريتيس، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، بضرورة نزع فتيل الوضع المتأزم الحالي من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بما يضمن تخفيف الأزمة الإنسانية بالقطاع.

RT

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