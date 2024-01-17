وزير الخارجية الإيراني: نشهد توسعا للنزاع في الشرق الأوسط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، إننا نشهد توسعا للنزاع في الشرق الأوسط.

وبيّن اللهيان خلال تصريحات، اليوم الأربعاء:" نحترم سيادة باكستان والعراق وسلامة أراضيهما لكننا لا نسمح بتهديد أمننا القومي، منوهاً الى ان ما قامت به ايران ينسجم مع أمن العراق وباكستان والمنطقة بأسرها".

ونوه إلى أن ما قامت به إيران كان ضد قاعدة الموساد في كردستان وجيش العدل في باكستان لا علاقة له بالوضع في غزة.

وقال اللهيان:" إن ما يحدث الآن ليس نتيجة لما وقع في 7 أكتوبر والمسألة تعود لأكثر من 70 عاما".

وأضاف أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأين استراتيجيين من خلال دعمها لإسرائيل وضرب الحوثيين، مؤكدا حرص ايران على الأمن البحري وسلامة التجارة .