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مفاجأة كبرى.. نجم عالمي يقترب من مغادرة الدوري السعودي

1/17/2024 8:12:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت تقارير عن مفاجأة كبرى تخص قرب رحيل أحد الأسماء العالمية من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكتب فابريزيو رومانو خبير الانتقالات، عبر حسابه بمنصة إكس: "من المقرر أن يسافر الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب الاتفاق إلى أمستردام، قبل عطلة نهاية الأسبوع، لإكمال انتقاله لأياكس، وتعمل جميع الأطراف على تسوية التفاصيل النهائية للعقد، اليوم".
وتابع: "يتم التحضير للكشف الطبي، اقتربت الصفقة من الوصول إلى نهايتها".
ولعب هندرسون 17 لقاء مع نادي الاتفاق، صنع خلالها 4 أهداف في دوري روشن السعودي.
ويحتل الاتفاق حاليا المركز الثامن برصيد 28 نقطة.
يذكر أن هندرسون انتقل إلى الاتفاق في الصيف الماضي، قادما من ليفربول، بتوصية من المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد.

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