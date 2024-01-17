الجمارك: تمديد تطبيق الزامية العمل بنظام الموافقات والرخص المسبقة إلى أيار المقبل

MENAFN - Amman Net) عممت دائرة الجمارك الاردنية بتمديد موعد تطبيق الزامية العمل بنظام الموافقات والرخص المسبقة إلى أيار المقبل، بعد أن حدد بالسابق في نهاية أذار المقبل.

ووفقا للتعميم الصادر عن دائرة الجمارك الذي أطلعت عليه عمون، سيتم البدء بالعمل بنظام الموافقات والرخص المسبقة، الزاميا في شهر أيار المقبل، وذلك بناءً على التشاور الذي تم مع القطاع الخاص بإعطاء فرص إضافية للتجار والصناعيين لتمكينهم من توفير كافة المتطلبات المتعلقة بالجاهزية المطلوبة من قبلهم قبل 1 أيار 2024 وتلافياً لإحداث أي ارباكات بالعمل.

ويأتي مشروع الموافقات المسبقة بإدارة دائرة الجمارك الأردنية ويهتم بتطوير منصة رقمية للموافقات المسبقة المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة دائرة الجمارك والإشراف عليها.

ويعمل المشروع على تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتشجيع التجارة الدولية والاستثمار في الأردن، من خلال تقليل زمن الإفراج عن البضائع الواردة والصادرة وتخفيف عبء التنقل بين المؤسسات الحكومية على متلقي الخدمة.

ونتيجة لتطبيق هذا النظام سيتم أتمتة حوالي 50 خدمة رئيسية ضمن منصة موحدة متكاملة، يصاحبها مزيد من تبسيط الإجراءات الإدارية والإجرائية بحيث يتم تقديم الطلب من قبل متلقي الخدمة والعمل عليه من قبل الجهات المعنية بشكل إلكتروني دون حاجة متلقي الخدمة لمراجعة الجهة الحكومية المعنية، حيث يوفر النظام خدمة متكاملة من مرحلة تقديم المعاملة، مروراً بالدفع إذا كانت الخدمة تتطلب ذلك، وانتهاءً بالحصول على الموافقة إلكترونياً. كما يوفر النظام شاشات لمتابعة الأعمال والخدمات والإجراءات التي تتم على الخدمات لمن يتعامل مع النظام من متلقي الخدمة والمعنيين من الجهات الحكومية ذات العلاقة ولمتخذي القرار من تلك الجهات.

ويعمل النظام على توحيد مراجع التحقق من البيانات المدخلة بطريقة متطورة عن طريق الربط الإلكتروني كالربط مع نظام سند والتوقيع الإلكتروني.