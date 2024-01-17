معايعة: الدمار الذي لحق بالمواقع الأثرية والتاريخية في غزة غير مسبوق

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- قالت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، "إن الدمار الذي لحق بالمواقع الأثرية والتاريخية في قطاع غزة غير مسبوق".
وأوضحت خلال لقائها سفيرة جمهورية فنلندا لدى فلسطين بايفيي بلتكوسكي، اليوم الأربعاء، في مدينة بيت لحم، أن تدمير هذه المواقع جزء من استهداف الهوية الوطنية الفلسطينية.
وطالبت معايعة، بإلزام الاحتلال بوقف عدوانه على شعبنا وتراثه، مؤكدة أن جرائم الاحتلال لن تثني شعبنا عن الصمود والبقاء في أرضه.
وأشارت إلى أن القطاع السياحي تكبد خسائر بالملايين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وبدورها، أكدت بلتكوسكي ضرورة بذل المزيد من التعاون في المجال السياحي، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال استقطاب المجموعات السياحية من مختلف دول العالم، والقيام بزيارات استكشافية للاطلاع على ما يمتلكه القطاع السياحي الفلسطيني من إمكانيات ومواقع سياحية وأثرية.
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