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معايعة: الدمار الذي لحق بالمواقع الأثرية والتاريخية في غزة غير مسبوق

1/17/2024 8:11:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- قالت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، "إن الدمار الذي لحق بالمواقع الأثرية والتاريخية في قطاع غزة غير مسبوق".

وأوضحت خلال لقائها سفيرة جمهورية فنلندا لدى فلسطين بايفيي بلتكوسكي، اليوم الأربعاء، في مدينة بيت لحم، أن تدمير هذه المواقع جزء من استهداف الهوية الوطنية الفلسطينية.

وطالبت معايعة، بإلزام الاحتلال بوقف عدوانه على شعبنا وتراثه، مؤكدة أن جرائم الاحتلال لن تثني شعبنا عن الصمود والبقاء في أرضه.

وأشارت إلى أن القطاع السياحي تكبد خسائر بالملايين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وبدورها، أكدت بلتكوسكي ضرورة بذل المزيد من التعاون في المجال السياحي، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال استقطاب المجموعات السياحية من مختلف دول العالم، والقيام بزيارات استكشافية للاطلاع على ما يمتلكه القطاع السياحي الفلسطيني من إمكانيات ومواقع سياحية وأثرية.

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