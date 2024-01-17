الاحتلال يهدم دفيئة زراعية في جيوس شرق قلقيلية

الاحتلال يهدم دفيئة زراعية في جيوس شرق قلقيلية
التاريخ
1/17/2024 8:11:52 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
قلقيلية/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، دفيئة زراعية "بيت بلاستيكي"، في بلدة جيوس شرق قلقيلية.
وقالت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من بلدة جيوس والمعروفة باسم "يوبك" وهدمت بيتا بلاستيكيا مساحته "دونم"، تعود ملكيته للمواطن مقبل سليم.
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