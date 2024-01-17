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الاحتلال يهدم دفيئة زراعية في جيوس شرق قلقيلية

1/17/2024 8:11:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، دفيئة زراعية "بيت بلاستيكي"، في بلدة جيوس شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من بلدة جيوس والمعروفة باسم "يوبك" وهدمت بيتا بلاستيكيا مساحته "دونم"، تعود ملكيته للمواطن مقبل سليم.

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