مستعمرون يعتدون على المزارعين ويمنعونهم من الوصول إلى أراضيهم جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- اعتدى مستعمرون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على المزارعين في قرية شعب البطم بمسافر يطا، جنوب الخليل.
وقال مراسل الوكالة الرسمية، إن مستعمري
"أفيجال" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل، هاجموا بحماية جنود الاحتلال، عددا من المواطنين أثناء فلاحة أراضيهم في قرية شعب البطم.
وأضاف، أن هؤلاء المستعمرين اعتدوا بالضرب المبرح على الشاب عيسى محمود الجبارين أثناء رعيه أغنامه، ما تسبب بإصابته برضوض وكدمات، عولج على إثرها ميدانيا، كما منعوا المزارعين من فلاحة أراضيهم، وهددوهم بالقتل.
MENAFN17012024000205011050ID1107732971
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.