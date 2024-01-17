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مستعمرون يعتدون على المزارعين ويمنعونهم من الوصول إلى أراضيهم جنوب الخليل

1/17/2024 8:11:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- اعتدى مستعمرون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على المزارعين في قرية شعب البطم بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال مراسل الوكالة الرسمية، إن مستعمري
"أفيجال" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل، هاجموا بحماية جنود الاحتلال، عددا من المواطنين أثناء فلاحة أراضيهم في قرية شعب البطم.

وأضاف، أن هؤلاء المستعمرين اعتدوا بالضرب المبرح على الشاب عيسى محمود الجبارين أثناء رعيه أغنامه، ما تسبب بإصابته برضوض وكدمات، عولج على إثرها ميدانيا، كما منعوا المزارعين من فلاحة أراضيهم، وهددوهم بالقتل.

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