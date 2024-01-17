كأس آسيا 2023.. منتخب الإمارات يلتقي فلسطين بطموح حسم التأهل

يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم غدا الخميس مع منتخب فلسطين على استاد الجنوب ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس آسيا المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 24 منتخبنا.

ويطمح المنتخب الوطني في حصد بطاقة التأهل لدور الـ16 من البطولة القارية والوصول إلى أبعد نقطة، خاصة بعد البداية الإيجابية التي حققها بالفوز على منتخب هونج كونج 3-1، بالجولة الأولى.

ويختتم المدرب باولو بينتو تدريبات المنتخب اليوم على ملعب العقلة في لوسيل.

وفي حال حسم التأهل للدور المقبل، ستكون هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتأهل فيها المنتخب إلى دور الـ16 من البطولة.

وبحسب لوائح البطولة يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ16 بجانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وشهدت الفترة الماضية عقب الفراغ من لقاء هونج كونج تدريبات يومية للمنتخب الوطني حرص خلالها المدرب بينتو على معالجة أخطاء المباراة الماضية، والتركيز على الانسجام بين اللاعبين، وكذلك دراسة المنتخب الفلسطيني بشكل جيد.

ويتساوى منتخبنا الوطني مع منتخب إيران في عدد النقاط، في حين لا يزال منتخبا فلسطين، وهونج كونج بدون أي نقاط.

ويأمل منتخب فلسطين في تحقيق الفوز الأول بالبطولة، وذلك في المشاركة الثالثة له، حيث سبق وأن تواجد في نسختي أستراليا 2015، والإمارات 2019

وتعد هذه هي المواجهة الأولى بين منتخبنا الوطني ومنتخب فلسطين في كأس آسيا، فيما التقى المنتخبان رسميا من قبل في التصفيات المؤهلة لمونديال 2018 مرتين، فاز منتخبنا الوطني في مباراة 2-0، وتعادل سلبيا في أخرى.

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