كأس أمم إفريقيا 2023.. ترحيل مشجعة جزائرية من كوت ديفوار

قررت السلطات في كوت ديفوار، الدولة المستضيفة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، ترحيل المشجعة الجزائرية صوفيا بن لمان بعد مقطعها المثير للجدل.

ونشرت بن لمان، التي تواجدت في كوت ديفوار لتشجيع منتخب بلادها، مقطعًا مصورًا عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، وصفت فيه كوت ديفوار بأنها "بلدٌ متخلفٌ وفقيرٌ"، وتم تداول المقطع بكثافةٍ.

وأوقفت السلطات في كوت ديفوار بن لمان من أمام مدخل استاد دي لا بيس، الذي كان يستعد لاحتضان مباراة الجزائر ضد أنغولا، وقامت بنقل المشجعة من مدينة بواكي إلى العاصمة أبيدجان، حيث جرى التحقيق معها بخصوص التعليق الذي اعتُبر مسيئًا وعنصري الطابع.

وانتهى المطاف بقرار ترحيل بن لمان من كوت ديفوار، لتُحرم من الوقوف خلف منتخب الجزائر في البطولة القارية الهامة.

يذكر أن منتخب الجزائر وقع في فخ التعادل أمام أنغولا 1/1 بلقاء الجولة الأولى من المجموعات، ليخسر محاربي الصحراء نقطتين هامتين في بداية مشواره بالبطولة القارية.

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