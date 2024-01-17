كأس أمم إفريقيا 2023.. ترحيل مشجعة جزائرية من كوت ديفوار

(MENAFN
- Al-Bayan)
قررت السلطات في كوت ديفوار، الدولة المستضيفة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، ترحيل المشجعة الجزائرية صوفيا بن لمان بعد مقطعها المثير للجدل.
ونشرت بن لمان، التي تواجدت في كوت ديفوار لتشجيع منتخب بلادها، مقطعًا مصورًا عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، وصفت فيه كوت ديفوار بأنها "بلدٌ متخلفٌ وفقيرٌ"، وتم تداول المقطع بكثافةٍ.
وأوقفت السلطات في كوت ديفوار بن لمان من أمام مدخل استاد دي لا بيس، الذي كان يستعد لاحتضان مباراة الجزائر ضد أنغولا، وقامت بنقل المشجعة من مدينة بواكي إلى العاصمة أبيدجان، حيث جرى التحقيق معها بخصوص التعليق الذي اعتُبر مسيئًا وعنصري الطابع.
وانتهى المطاف بقرار ترحيل بن لمان من كوت ديفوار، لتُحرم من الوقوف خلف منتخب الجزائر في البطولة القارية الهامة.
يذكر أن منتخب الجزائر وقع في فخ التعادل أمام أنغولا 1/1 بلقاء الجولة الأولى من المجموعات، ليخسر محاربي الصحراء نقطتين هامتين في بداية مشواره بالبطولة القارية.
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